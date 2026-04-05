Más de 20 hectáreas afectadas por incendio forestal en Santiago

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar las quemas a cielo abierto, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio, a fin de prevenir este tipo de emergencias.

Veraguas/Un incendio forestal fue controlado por personal del Cuerpo de Bomberos en la provincia de Veraguas, evitando que las llamas se propagaran hacia áreas residenciales.

El hecho se registró en el sector de Cañazillas Arriba, vía La Peana, donde personal de la Zona Regional de Veraguas, específicamente de la estación N.° 1 de Santiago, acudió a la emergencia a bordo del vehículo 896.

De acuerdo con el informe, el siniestro afectó aproximadamente 25 hectáreas de terreno, compuestas por pasto mejorado y rastrojo. La rápida intervención de los bomberos permitió contener el avance del fuego y reducir el riesgo de que alcanzara viviendas cercanas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar las quemas a cielo abierto, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio, a fin de prevenir este tipo de emergencias.

Le puede interesar: