Rescatan a cuatro menores en el río Teribe en Bocas del Toro tras ser sorprendidos por la fuerte corriente

Un rescate de cuatro menores de edad en el río Teribe encendió las alertas en la provincia de Bocas del Toro, luego de que fueran sorprendidos por fuertes corrientes provocadas por las lluvias recientes. El operativo fue ejecutado por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes lograron poner a salvo a los menores y evitar que la situación se convirtiera en una tragedia.

El incidente ocurrió específicamente en el sector de El Silencio, en el río Teribe, donde el aumento repentino del caudal sorprendió a los menores que se encontraban en el área.

Bandera amarilla por aumento del caudal

Tras el incidente, las autoridades activaron bandera amarilla en los ríos de Bocas del Toro, como medida preventiva ante las condiciones climáticas y el aumento del caudal. Óscar Santamaría, de la regional de Sinaproc explicó que el personal de rescate se mantenía en el área brindando asistencia cuando detectaron a los menores en riesgo.

Significado de las banderas de seguridad

El SINAPROC recordó a la población el significado de las banderas utilizadas en ríos y playas:

🟢 Bandera verde : ingreso seguro al agua

: ingreso seguro al agua 🟡 Bandera amarilla : ingresar con precaución

: ingresar con precaución 🔴 Bandera roja : prohibido ingresar al agua

: prohibido ingresar al agua 🟠 Bandera naranja: límite de responsabilidad de los guardavidas

Autoridades piden extremar precauciones

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar ingresar a los ríos cuando aumente el caudal, especialmente durante lluvias, y mantener vigilancia constante sobre los menores de edad. También es importante mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y de prevención, con el fin de evitar incidentes en ríos y balnearios durante la temporada lluviosa.

El rescate en el río Teribe en Bocas del Toro ocurre en medio de condiciones climáticas variables, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de respetar las medidas de seguridad para prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida.