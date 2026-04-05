Sancionan a conductor de la ruta Changuinola–David: Iba ebrio y con 30 pasajeros a bordo

La Policía Nacional destacó la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de situaciones y reforzar las acciones de seguridad en las carreteras del país.

Chiriquí/Un conductor del transporte colectivo fue sorprendido en estado de embriaguez mientras trasladaba pasajeros en la provincia de Chiriquí, según informó la Policía Nacional.

La acción se dio tras una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades, lo que permitió la ejecución de un operativo de seguridad vial en el que se detectó al conductor, quien mantenía un nivel de alcohol de 63 miligramos por decilitro en sangre.

De acuerdo con el informe, el hombre operaba un vehículo de transporte colectivo en la ruta Changuinola–David, llevando a bordo a unas 30 personas al momento de ser intervenido por los agentes policiales.

Al conductor se le impuso la sanción y se retiró el bus en grúa.

Las autoridades no detallaron si hubo personas lesionadas, pero reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar manejar bajo los efectos del alcohol, ya que esta conducta pone en riesgo la vida de los pasajeros y otros usuarios de la vía.

La Policía Nacional destacó la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de situaciones y reforzar las acciones de seguridad en las carreteras del país.

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