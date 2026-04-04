Refuerzan vigilancia en muelles de Bocas del Toro ante alta llegada de turistas

La Autoridad Marítima de Panamá desplegó 140 inspectores en todo el país con el objetivo de reforzar la seguridad durante la alta movilización por Semana Santa.

Provincia de Bocas del Toro./Con la llegada masiva de visitantes nacionales y extranjeros a la Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, para disfrutar de sus playas durante este fin de semana de Semana Santa, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha intensificado los operativos en los diferentes muelles de la región.

El objetivo de estas acciones es garantizar que todas las embarcaciones cumplan con las medidas de seguridad establecidas, especialmente ante el incremento en la movilización de pasajeros por vía marítima.

Según informó el administrador de la AMP en Bocas del Toro, Jorge Chin, hasta el momento no se ha reportado ninguna novedad. Sin embargo, hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones para evitar incidentes, sobre todo durante el retorno hacia sus lugares de origen.

“Tenemos órdenes de extremar la vigilancia de nuestros visitantes, sobre todo porque contamos con turistas de Costa Rica. Estamos redoblando nuestra vigilancia en los puertos”, señaló.

El funcionario exhortó tanto a residentes como a turistas a respetar las normas de seguridad y destacó la importancia del uso de chalecos salvavidas durante los traslados en embarcaciones.

Asimismo, indicó que estos operativos se realizan de manera conjunta en puertos y atracaderos autorizados, supervisando cada zarpe con el apoyo de personal del Servicio Nacional Aeronaval, el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Con Información de Nixon Miranda