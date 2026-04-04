Semana Santa: colisión contra camión estacionado deja primer muerto en Chiriquí

El llamado a los conductores es a respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y mantener la precaución.

La primera víctima por accidente de tránsito en Chiriquí durante el operativo de Semana Santa se registró en la vía Interamericana, luego de que un vehículo colisionara contra un camión que se encontraba estacionado cerca de la entrada al distrito de Gualaca, en el corregimiento de Chiriquí.

El ciudadano falleció producto del fuerte impacto, convirtiéndose en la primera víctima fatal en la provincia de Chiriquí en medio del desplazamiento masivo de conductores por el asueto religioso.

Aumentan accidentes de tránsito en Chiriquí

Durante las últimas horas, autoridades han reportado cerca de una docena de accidentes de tránsito en Chiriquí, los cuales han dejado al menos 10 personas lesionadas, algunas con heridas de consideración.

Los incidentes más relevantes se han registrado en la vía Interamericana, particularmente en los sectores de:

Bugaba

Oriente de Chiriquí

Ruta hacia Volcán, distrito de Tierras Altas

El aumento de accidentes coincide con el incremento del flujo vehicular por el operativo de Semana Santa, período en el que miles de conductores se movilizan hacia distintos puntos del país.

Residentes piden mayor vigilancia en la Interamericana

Residentes del sector de Aserrío de Gariché han solicitado la presencia permanente de unidades de tránsito debido a las altas velocidades que, según denuncian, se registran en esta vía. También señalaron la falta de señalización en varios tramos de la carretera, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

De acuerdo con los propios usuarios, en la ruta hacia Aserrío de Gariché se han registrado decenas de víctimas fatales, especialmente por atropellos, por lo que consideran urgente el establecimiento de controles más estrictos.

Autoridades refuerzan operativos de vigilancia

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informó que mantiene medidas de vigilancia y control en la vía Interamericana, así como en rutas que conducen hacia áreas de peregrinación. Las autoridades indicaron que más de 65 unidades de tránsito han sido desplegadas para atender las carreteras y reforzar la seguridad vial durante el operativo de Semana Santa.

El llamado a los conductores es a respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y mantener la precaución, ante el aumento de accidentes de tránsito en Chiriquí durante estos días de alta movilización vehicular.