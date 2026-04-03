Balance de Semana Santa: Dos fallecidos, rescates y más de 100 afectados por abejas

El asueto de Semana Santa ya deja un saldo trágico: dos fallecidos, múltiples emergencias y más de 2,600 atenciones médicas en todo el país, según reportes preliminares de las autoridades.

De acuerdo con un informe preliminar de la Operación Guardianes 2026 – Fase III, en el marco del asueto de Semana Santa, dos personas han fallecido hasta la tarde de este viernes 3 de abril, uno por accidente de tránsito en Chiriquí y otro presuntamente por inmersión, este último caso se mantiene bajo investigación. Además, se reportan siete personas rescatadas y más de 100 afectadas por un ataque de abejas en Penonomé.

Te puede interesar: Abejas africanizadas atacan a más de 100 personas durante viacrucis que terminó en caos en Penonomé

En materia de salud, el Ministerio de Salud (Minsa) registra 2,608 atenciones, de las cuales 1,447 corresponden a la red hospitalaria y 1,161 a atención primaria. Entre los casos más relevantes destacan 131 traumas, 32 intoxicaciones alimentarias, 6 quemaduras y 7 accidentes vehiculares. Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) reporta 2,302 pacientes atendidos y 272 casos de trauma.

En cuanto a la respuesta prehospitalaria, el SUME 911 ha atendido 146 incidentes, siendo los más frecuentes los accidentes de tránsito (18), dolor torácico (15), caídas (12) y problemas respiratorios (11). Para estas labores se han desplegado 744 unidades de recurso humano y 24 ambulancias a nivel nacional.

Las autoridades también informaron que 16,693 personas se movilizaron por vía marítima, con 1,736 movimientos de embarcaciones, además de 61,385 entradas y 55,917 salidas del país.

En el ámbito de seguridad, el Senafront ha llevado a cabo 265 acciones policiales, con 20 personas aprehendidas y 2,717 verificaciones. El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) efectuó 1,393 verificaciones de personas y 188 zarpes, mientras que la Policía Nacional supera las 2,100 verificaciones.

Asimismo, se reporta una afluencia de 404 personas en playas vigiladas y 25 atenciones médicas durante actividades religiosas.

Las autoridades destacaron que el operativo mantiene una respuesta coordinada y efectiva en todo el país, con énfasis en la prevención y la seguridad de la población durante el desarrollo de las actividades de Semana Santa.