Hallan tortuga laúd desorientada en playa Piña y moradores la ayudan a regresar al mar

La Tortuga Laúd es considerada la tortuga marina más grande del mundo, pudiendo alcanzar hasta 2.5 metros de longitud y 900 kilos de peso.

Moradores de la comunidad de Piña, en la Costa Abajo de Colón, reportaron el avistamiento de una tortuga laúd en la playa del poblado, en un hecho que activó la atención de residentes y autoridades ambientale. Aparentemente el reptil salió a desovar durante la madrugada, pero al intentar regresar al mar se desorientó hacia la desembocadura del río Piña, ubicada muy cerca de la comunidad.

Residentes ayudan a la tortuga a regresar al mar

De acuerdo con la información recopilada en el lugar, algunos residentes se encontraban limpiando la playa debido a la presencia de sargazo, cuando observaron al animal. Ante la situación, los moradores procedieron a ayudar a la tortuga para que regresara al mar, evitando posibles riesgos.

El biólogo Octavio Ortiz, de la sección de Costas y Mares de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente de Panamá en la provincia de Colón, explicó que el evento observado corresponde probablemente a un intento de anidación fallido, un comportamiento que suele registrarse en tortugas marinas durante la fase de oviposición.

Factores que afectan la anidación de la tortuga laúd

El especialista indicó que la hembra no llegó a desovar, lo que puede ocurrir por distintos factores asociados a la selección del hábitat de anidación.

Entre las causas más comunes destacan:

Presencia humana

Depredadores

Iluminación artificial

Condiciones inadecuadas del sustrato

Factores ambientales

Estas condiciones pueden ser percibidas como una amenaza por la tortuga, provocando que abandone el intento de anidación.

Educación ambiental y participación comunitaria

Ortiz también destacó que como parte de las estrategias de conservación marina, se han desarrollado jornadas de educación ambiental dirigidas a los residentes de la región, con el objetivo de orientar sobre cómo actuar ante estos casos.

“Los talleres de sensibilización se han desarrollado junto con Organizaciones de Base Comunitarias para ampliar el conocimiento y fortalecer la protección de los ecosistemas locales”, señaló el especialista.

El Ministerio de Ambiente de Panamá reiteró que ante cualquier avistamiento de fauna marina o silvestre, la población debe reportarlo a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales de la institución.

Tortuga laúd: especie en peligro crítico de extinción

La Tortuga Laúd es considerada la tortuga marina más grande del mundo, pudiendo alcanzar hasta 2.5 metros de longitud y 900 kilogramos de peso. A diferencia de otras especies, posee un caparazón flexible similar al cuero, característica que la distingue.

Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción y anida principalmente en zonas del Caribe, por lo que cada avistamiento representa un evento relevante para la conservación de la biodiversidad marina en Panamá.