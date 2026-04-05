Retiro espiritual termina en tragedia: Joven de 22 años fallece tras realizar un clavado en el río Indio de Coclé

A raiz de esta lamentable tragedia, el Sinaproc reiteró a la población extremar medidas de precaución en ríos y áreas de recreación acuática. Instó a los bañistas a evitar conductas temerarias que puedan poner en riesgo su vida.

Una jornada de retiro espiritual terminó en tragedia el Sábado Santo en el sector de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, donde se confirmó el fallecimiento de una joven de 22 años. De acuerdo con informes preliminares, la joven participaba en la actividad cuando ingresó a un chorro del área y realizó un clavado, sufriendo un fuerte golpe que provocó que quedara sumergida. ⁣

Personas que se encontraban en el lugar lograron auxiliarla y de inmediato intentaron maniobras de reanimación; sin embargo, no obtuvieron respuesta. Posteriormente, equipos de emergencia, en coordinación con agentes de la Policía Nacional, acudieron al sitio para atender la situación.⁣

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detalló que se dio aviso al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones del caso.⁣

A raiz de esta lamentable tragedia, el Sinaproc reiteró a la población extremar medidas de precaución en ríos y áreas de recreación acuática. Instó a los bañistas a evitar conductas temerarias que puedan poner en riesgo su vida.

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