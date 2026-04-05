Playa La Angosta en Colón se llenó de visitantes para despedir la Pascua de Resurrección

Las playas de la Costa Arriba de Colón continúan posicionándose como uno de los destinos turísticos más visitados durante la Semana Santa.

Sol, playa y arena marcaron la jornada de decenas de visitantes que llegaron a la Playa La Angosta, ubicada en la Costa Arriba de Colón, para disfrutar de las aguas del mar Caribe y despedir en familia la Pascua de Resurrección.

Desde tempranas horas, turistas nacionales y extranjeros se concentraron en este destino turístico, considerado uno de los más visitados de la provincia de Colón, donde aprovecharon el clima soleado para compartir en familia, bañarse y degustar la gastronomía local.

Visitantes destacan mejoras en Playa La Angosta

Algunos visitantes resaltaron las mejoras que ha tenido el área turística, incluyendo restaurantes, alquiler de sillas y sombrillas, lo que ha fortalecido la experiencia para quienes acuden al lugar. “Tenía más de 17 años de no venir y esto ha quedado excelentemente bien. Hay restaurantes, sillas y sombrillas. De verdad que ha cambiado mucho esta playa”, expresó uno de los asistentes.

Otros turistas destacaron la tranquilidad del lugar y el ambiente familiar que se vivió durante la jornada.

Gastronomía y ambiente familiar

La oferta gastronómica fue otro de los atractivos principales. Pescado frito, pollo guisado, arroz con coco y camarones fueron algunos de los platillos que degustaron los visitantes durante la tarde.

Familias completas aprovecharon el día para reunirse, compartir y disfrutar del entorno natural. “Esta es la cuarta vez que venimos, porque es muy bonito. Venimos con toda la familia”, comentó otro visitante.

Turistas internacionales visitan playas de Colón

Entre los asistentes también se encontraba Aixa Quijano, quien llegó desde California para disfrutar de las playas del Caribe panameño. “Me encanta, todo hermoso, precioso aquí”, señaló, destacando la belleza natural del lugar.

Las playas de la Costa Arriba de Colón continúan posicionándose como uno de los destinos turísticos más visitados durante la Semana Santa, donde niños y adultos disfrutaron de una tarde familiar en medio del sol y el mar.