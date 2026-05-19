Trabajadores de Ensa llaman al diálogo para evitar huelga prevista para el 1 de junio

Los dirigentes sostienen que los trabajadores realizan labores de alto riesgo y que las solicitudes presentadas dentro de la negociación colectiva están orientadas a reforzar medidas básicas de protección.

Los trabajadores de Ensa agrupados en el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá (Sitiespa) hicieron un llamado al diálogo y reiteraron que aún existe margen para evitar la huelga legal programada para el próximo 1 de junio, aprobada por las bases sindicales.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes, dirigentes sindicales explicaron que la medida surge por reclamos relacionados con condiciones laborales, seguridad y estabilidad para los trabajadores del sector eléctrico.

El secretario general del sindicato, Ariel Muñoz, señaló que la decisión no responde a conflictos internos ni a intereses particulares.

“Esta lucha no nace del capricho ni del conflicto, sino de la necesidad de defender seguridad, estabilidad y dignidad para cientos de familias panameñas”, expresó.

Según el sindicato, entre las preocupaciones expuestas se encuentran el uso de equipos presuntamente deteriorados, uniformes que consideran de baja calidad y condiciones que, afirman, exponen a los trabajadores a riesgos durante las labores diarias.

Durante la actividad, el secretario de Defensa, Rogelio Kentish, mostró públicamente prendas utilizadas por personal operativo para evidenciar el desgaste y cuestionar su resistencia.

“Con cualquier puntada… se rompe”, manifestó mientras explicaba el estado de algunos uniformes.

Los dirigentes sostienen que los trabajadores realizan labores de alto riesgo y que las solicitudes presentadas dentro de la negociación colectiva están orientadas a reforzar medidas básicas de protección.

Por su parte, Juvenal Torres, miembro del sindicato, recordó que detrás del funcionamiento del sistema eléctrico hay personal que trabaja bajo lluvia, altas temperaturas y jornadas extensas.

“No se trata de privilegios. Se trata de seguridad, estabilidad y dignidad humana”, afirmó.

El sindicato destacó que Ensa mantiene una operación sólida y señaló que el desempeño de la empresa también responde al trabajo desarrollado por el personal operativo.

Mientras tanto, Sitiespa insistió en mantener abiertos los canales de conversación con la empresa para intentar alcanzar acuerdos antes de la fecha prevista para el inicio de la huelga.