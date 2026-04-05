Violento ataque deja un muerto en multifamiliares de Sabanitas en Colón

Las autoridades también desplegaron operativos en el área con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho violento.

Un hombre fue asesinado la tarde de este domingo tras ser atacado a tiros mientras se desplazaba en su vehículo en la provincia de Colón.

El hecho se registró en los multifamiliares de Irving Saladino, en el corregimiento de Sabanitas, específicamente en las inmediaciones de la torre 15, donde la víctima fue interceptada por hombres que le realizaron múltiples detonaciones.

Tras el ataque, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra un muro ubicado a un costado de estos edificios. El hombre falleció dentro del automóvil producto de los disparos con arma de fuego.

Al lugar acudieron agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades también desplegaron operativos en el área con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho violento.

Información de Néstor Delgado

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