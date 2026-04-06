Bomberos en alerta por abejas africanizadas: 3,843 emergencias en 95 días y un fallecido

Durante Semana Santa, se registró un caso inusual en Penonomé, donde un enjambre atacó a feligreses durante un viacrucis.

Ciudad de Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá emitió una alerta urgente por la creciente presencia de enjambres de abejas africanizadas en todo el país. En los últimos 95 días, se han atendido 3,843 emergencias relacionadas con estos insectos, cuya conducta defensiva representa un riesgo para la vida humana y animal.

La situación ha dejado consecuencias fatales. El pasado 31 de marzo de 2026, un adulto mayor de 77 años falleció en la provincia de Chiriquí tras un ataque de abejas. En las últimas 72 horas, las unidades de Bomberos atendieron 428 emergencias, de las cuales 163 estuvieron relacionadas con abejas cerca de personas y animales.

Seguridad y prevención ante ataques de abejas

Durante Semana Santa, se registró un caso inusual en Penonomé, donde un enjambre atacó a feligreses durante un viacrucis. Aproximadamente 50 personas resultaron afectadas y fueron trasladadas a centros hospitalarios.

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Bolívar Guevara, apicultor experto, explicó que las abejas reaccionan de forma agresiva cuando perciben amenazas. "Una abeja puede volar sobre la cabeza como señal de advertencia. Si se sienten en peligro, liberan feromonas que provocan ataques en grupo. Por eso, lo más importante es retirarse del área, no hacer ruido y contactar a los bomberos", señaló.

Las abejas africanizadas pueden instalarse en techos, patios, lotes baldíos, vehículos abandonados y fincas. Es fundamental mantenerse alerta y evitar cualquier contacto.

El Cuerpo de Bomberos enfatiza que la prevención y la reacción oportuna pueden marcar la diferencia. La institución cuenta con personal capacitado y equipo especializado para controlar enjambres de manera segura.