Disminuyen atenciones en Semana Santa: Minsa reportó 9,277 casos en 2026

Durante estas acciones, también se verificaron 608 manipuladores de alimentos, de los cuales 106 no contaban con el carné correspondiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reportó una disminución en la cantidad de atenciones médicas durante la Semana Santa 2026, al registrar un total de 9,277 personas atendidas en hospitales y centros de la red primaria, casi 2 mil menos en comparación con las 11,000 asistencias contabilizadas en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, el operativo se desarrolló entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, con la habilitación de 137 instalaciones de salud en todo el país.

El coordinador nacional de Emergencias del Minsa, Vicente Paredes, explicó que la mayoría de las atenciones correspondieron a urgencias médicas, principalmente por problemas respiratorios, dolores abdominales, dolor torácico y cefaleas.

Entre los casos más relevantes, se reportaron 638 atenciones por trauma, 33 accidentes vehiculares, 27 quemaduras y 63 intoxicaciones alimentarias. Además, se registraron ocho defunciones durante el periodo.

En cuanto a la respuesta del sistema, el Minsa realizó 763 traslados por emergencias médicas, de los cuales 438 fueron por vía terrestre, 7 por vía acuática, 1 por vía aérea y 317 interhospitalarios.

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Paralelamente, los equipos de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (Dinacavv) intensificaron los operativos de verificación sanitaria. En total, se inspeccionaron 338 puestos de venta de alimentos, entre fijos y ambulantes.

Durante estas acciones, se verificaron 608 manipuladores de alimentos, de los cuales 106 no contaban con el carné correspondiente. Asimismo, se realizaron decomisos y la destrucción de tres productos, se impusieron dos multas y se emitieron 13 citaciones a distintos establecimientos.

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso de garantizar la atención oportuna y la seguridad sanitaria de la población, destacando que la reducción en las atenciones podría reflejar un comportamiento más preventivo por parte de la ciudadanía durante estas fechas.

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