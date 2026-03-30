CSS condena acto violento en policlínica de Calidonia y refuerza medidas de seguridad

Un sujeto ingresó a las áreas de Farmacia y Registros Médicos, provocando afectaciones en puertas y ventanillas.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) condenó enérgicamente un acto violento registrado en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en el corregimiento de Calidonia, donde un individuo causó daños materiales dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto ingresó a las áreas de Farmacia y Registros Médicos, provocando afectaciones en puertas y ventanillas. A pesar del incidente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, limitándose los daños a la infraestructura del centro de salud.

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Tras lo ocurrido, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad con el fin de proteger a pacientes, asegurados y personal médico presente en el lugar. La rápida intervención permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

La CSS informó que el responsable fue capturado y puesto a órdenes de las autoridades competentes, quienes llevarán adelante las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las sanciones que correspondan.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad dentro de sus instalaciones y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades durante el proceso investigativo, al tiempo que reafirmó su deber de garantizar espacios seguros para todos los usuarios del sistema de salud.