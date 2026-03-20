Minsa y CSS detallan requisitos para contratación temporal de personal de salud extranjero

Los aspirantes internacionales deberán cumplir con una serie de requisitos que garanticen su idoneidad y preparación profesional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) informaron sobre los requisitos que deberán cumplir los profesionales y técnicos de la salud extranjeros interesados en ser contratados de manera temporal en el país.

La medida surge tras la apertura de una convocatoria dirigida inicialmente a médicos especialistas nacionales, con el objetivo de cubrir vacantes en distintas regiones y unidades ejecutoras. Las autoridades aclararon que se dará prioridad al talento local y que solo en caso de no completarse las plazas disponibles se considerarán postulaciones de especialistas extranjeros.

De acuerdo con el Minsa, los aspirantes internacionales deberán cumplir con una serie de condiciones que garanticen su formación académica, experiencia y aptitud para ejercer en el sistema de salud panameño.

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Requisitos para profesionales de la salud extranjeros:

• Presentar original y copia autenticada del título académico que lo acredita como profesional o técnico de la disciplina.

• Presentar original y copia autenticada de los créditos correspondientes a la disciplina de la salud respectiva.

• Presentar original y copia autenticada de la idoneidad.

• Presentar certificado de haber estado activo en el área de su especialidad.

• Realizar un examen teórico-práctico de cada experiencia acreditada.

• Certificado de buena salud física, expedido por un médico idóneo nacional, procedente de una institución pública panameña.

• Certificado de salud mental, expedido por un médico psiquiatra idóneo, procedente de una institución pública panameña.

• Ser apto para laborar en áreas apartadas del país y de difícil acceso.

• Los títulos y créditos expedidos por universidades extranjeras serán evaluados y homologados por la Universidad de Panamá, según el caso.

• Todos los documentos provenientes de un país extranjero deberán ser entregados debidamente apostillados o autenticados por las autoridades competentes.

Las autoridades indicaron que los médicos extranjeros interesados deberán presentar su documentación completa en la Dirección General de Salud Pública del Minsa, ubicada en Ancón, Panamá.