Criminalidad en Colón: DIJ reporta 236 detenidos en operaciones antipandillas

Al analizar la composición interna de estas organizaciones, los datos policiales revelan un componente demográfico específico: el rango de edad de la mayoría de los integrantes capturados oscila firmemente entre los 25 y los 30 años.

Ciudad de Panamá/Las autoridades de seguridad pública mantienen una ofensiva contra el crimen organizado en la provincia de Colón, en la costa atlántica. A través de la ejecución de diversas operaciones antipandillas en Colón, la Policía Nacional busca neutralizar las estructuras delictivas responsables de los delitos de mayor impacto en la región. Estas acciones conjuntas persiguen debilitar el control territorial de los grupos delincuenciales urbanos.

El director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), César Pittí, explicó que la institución viene ejecutando intervenciones sistemáticas en los sectores que registran los índices más altos de criminalidad.

Pittí precisó que el despliegue más reciente culminó con la aprehensión de 15 personas, quienes quedaron bajo la medida de detención provisional por orden de las autoridades judiciales correspondientes tras ser puestas a órdenes del Ministerio Público.

Operativos y el perfil de las bandas criminales

Según los registros oficiales de la DIJ, en este período se han desarrollado exitosamente un total de nueve operaciones antipandillas en Colón, enfocadas directamente en desmantelar la base operativa y financiera de estas redes criminales.

Pittí detalló que los procedimientos permitieron la judicialización de aproximadamente 236 personas vinculadas formalmente a estos delitos de pandillerismo.

Al analizar la composición interna de estas organizaciones, los datos policiales revelan un componente demográfico específico: el rango de edad de la mayoría de los integrantes capturados oscila firmemente entre los 25 y los 30 años.

Sin embargo, el director de la DIJ advirtió un fenómeno preocupante en el panorama delictivo local: durante este mismo ciclo, se ejecutaron dos operativos particulares donde se constató la inclusión activa de adolescentes dentro de las líneas de estas estructuras delincuenciales.

Pese a la complejidad geográfica y logística que representa intervenir los barrios de esta provincia, el funcionario sostuvo que las unidades de investigación penal cuentan con el entrenamiento técnico idóneo para culminar con éxito las investigaciones de campo e inteligencia.

Nexo con los centros penales y el tráfico de drogas

La labor de persecución penal ha obligado a las autoridades a extender el radio de acción más allá de las calles. Las pesquisas recientes confirman que un porcentaje importante de los miembros de estas bandas criminales ya se encuentran recluidos, bien sea bajo detención provisional o cumpliendo condenas en diferentes cárceles del país.

De acuerdo con el titular de la DIJ, las líneas de investigación determinaron de forma concluyente que varios de estos internos todavía ejercen una influencia directa y mantienen canales de comunicación con el exterior para dirigir operaciones delictivas. Ante esta realidad, los operativos policiales también se han trasladado al interior de los centros carcelarios para romper la cadena de mando de las pandillas.

Al ser consultado sobre las causas de fondo que dinamizan la violencia interbancaria en la provincia atlántica, Pittí apuntó de manera directa hacia las actividades del crimen organizado transnacional.