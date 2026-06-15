Universidad de Panamá investiga cuáles cultivos de cebolla producen más durante las lluvias

Estudio realizado en Chiriquí destaca al híbrido Gamay como una de las variedades con mejor rendimiento durante la temporada de lluvias y aporta datos para enfrentar los efectos del cambio climático en la agricultura.

Ciudad de Panamá/Una investigación desarrollada por especialistas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá reveló que las condiciones climáticas de la estación lluviosa influyen significativamente en el crecimiento y rendimiento de los cultivos de cebolla, aunque algunos cultivares muestran una mejor adaptación a estos ambientes.

El estudio, titulado: “Influencia de las condiciones climáticas durante la estación lluviosa sobre el desarrollo morfológico y productivo de cinco cultivares de cebolla”, evaluó el comportamiento de los híbridos Alvara, E 515 F1, Gamay, Campo Lindo y Ultra F1 en condiciones de tierras bajas de la provincia de Chiriquí durante la temporada lluviosa de 2022.

Los investigadores analizaron variables relacionadas con el crecimiento de las plantas, como altura, número de hojas, longitud de raíces, diámetro y peso de los bulbos, así como el rendimiento productivo y la relación de estos parámetros con factores climáticos como temperatura, precipitación y radiación solar.

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Los resultados evidenciaron diferencias importantes entre los cultivares evaluados. El híbrido Gamay registró el mayor rendimiento por parcela, alcanzando 3.69 kilogramos por cada 3 metros cuadrados, mientras que el cultivar híbrido Gama presentó los valores productivos más bajos. Asimismo, se observó una amplia variabilidad en aspectos morfológicos y fenológicos, lo que demuestra que cada material genético responde de manera distinta a las condiciones ambientales.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que la temperatura y la precipitación ejercieron una influencia negativa sobre el desarrollo morfológico de las plantas, afectando características relacionadas con el crecimiento y la formación de los bulbos. En contraste, la radiación solar mostró una influencia positiva, favoreciendo el desarrollo de los cultivos.

La investigación también encontró una fuerte relación entre la altura de las plantas y el peso de los bulbos, indicando que los ejemplares con mayor crecimiento vegetativo tendieron a producir cebollas más pesadas. Este resultado aporta información útil para los programas de selección y mejoramiento de materiales adaptados a las condiciones climáticas de Panamá.

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Además, el estudio genera evidencia que puede servir de base para el desarrollo de estrategias de adaptación agrícola frente a la variabilidad climática y los efectos del cambio climático en la producción de alimentos.

La investigación desarrollada por Waldo Espinosa, Ángela Howard, Javier Carneiro y Reynaldo Vargas se encuentra publicada en el volumen 8 de la Revista Investigaciones Agropecuarias.