Plataforma digital de la CSS sigue operativa pese a alerta de seguridad

Las autoridades de la institución aseguraron que no se ha reportado interrupción de servicios ni afectación de datos, y que se mantiene un monitoreo constante para proteger la información y la operación tecnológica de la Caja.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social informó este sábado que sus servicios web continúan operativos, pese a la detección de una posible intrusión no autorizada en sus sistemas tecnológicos.

La institución indicó que actualmente se realiza una verificación exhaustiva de la plataforma y de la integridad de sus sistemas, con el objetivo de identificar cualquier vulnerabilidad y prevenir afectaciones a los asegurados.

De manera preventiva, la CSS activó un plan de contingencia y respuesta en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, con el fin de mitigar cualquier impacto y garantizar la continuidad de los servicios.

Las autoridades de la institución aseguraron que no se ha reportado interrupción de servicios ni afectación de datos, y que se mantiene un monitoreo constante para proteger la información y la operación tecnológica de la Caja.

El llamado a los ciudadanos es a mantener la calma y a utilizar los canales oficiales de la CSS para cualquier gestión en línea, mientras se completan las revisiones de seguridad.

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