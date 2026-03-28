Planta de Chilibre vuelve a operar al 100% tras reparación clave, anunció el Idaan

"La jornada extendida que concluyó en horas de la madrugada de hoy, restablece la operación de la planta potabilizadora de Chilibre al 100%", anunció el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Panamá/El suministro de agua potable en Panamá y San Miguelito comienza a normalizarse luego de que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre retomara el 100% de su operación, tras completar trabajos técnicos en una de sus estaciones de bombeo.

El Idaan informa que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya alcanzó el 100% de su operación, tras culminar con éxito la reparación e instalación del motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada, gracias al trabajo conjunto entre especialistas del Idaan y de la Autoridad del Canal de Panamá", se lee en el comunicado.

La reactivación total del sistema permite que el servicio se restablezca de manera gradual en las áreas que resultaron afectadas durante las labores. "El suministro de agua potable se restablece progresivamente en puntos altos y alejados de la red de distribución de Panamá y San Miguelito que pudieron verse afectados mientras se realizaban las reparaciones".

Las autoridades destacaron que los trabajos se completaron en un tiempo menor al previsto, resultado del esfuerzo técnico desplegado durante una jornada extendida. "Cabe destacar que los trabajos de reparación e instalación se realizaron en un tiempo menor al anunciado gracias al compromiso, esfuerzo y profesionalismo de los especialistas".

Las labores se extendieron hasta la madrugada de este día, lo que permitió restablecer completamente la operación de la planta. "La jornada extendida que concluyó en horas de la madrugada de hoy, restablece la operación de la planta potabilizadora de Chilibre al 100%".

Asimismo, se resaltó que la pronta identificación de la falla fue determinante para evitar mayores afectaciones en el suministro. "La rápida detección de la falla mecánica en el motor de la bomba y su reparación fue clave para garantizar la eficiencia de planta potabilizadora de Chilibre, fuente fundamental de abastecimiento de la ciudad de Panamá".

Mientras el sistema continúa estabilizándose, se reitera el llamado a la población a hacer un uso responsable del recurso hídrico para acelerar la recuperación total del servicio. "Agradecemos el uso moderado del agua a fin de que la recuperación del suministro pueda avanzar lo más pronto posible".