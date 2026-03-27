Alcaldía evalúa cobro de estacionamientos por uso de terreno en El Chorrillo, descartan tarifas en la Cinta Costera

Las autoridades aclararon que esta medida no contempla el cobro de estacionamientos dentro de la Cinta Costera.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá avanza en la implementación de un sistema de cobro por el uso de estacionamientos en un terreno ubicado en el corregimiento de El Chorrillo, específicamente en un área contigua a Barraza y frente a la Cinta Costera 3.

Las autoridades aclararon que esta medida no contempla el cobro de estacionamientos dentro de la Cinta Costera.

Alejandro Cohen, vocero de la Alcaldía de Panamá, enfatizó que “nosotros no vamos a cobrar estacionamientos en ninguna parte de la Cinta Costera. Lo que se está hablando es del uso del terreno ubicado en El Chorrillo. El acuerdo municipal tiene claras las tarifas, que fue lo único que se conversó”.

La iniciativa fue aprobada recientemente por el Concejo Municipal, luego de ser discutida en el pleno el pasado martes, donde se presentó el informe correspondiente que recibió el visto bueno de los concejales.

El representante de Bella Vista, César Kiamco, explicó que el acuerdo contempla la implementación de tarifas dinámicas, que variarían según la demanda.

“Se cobraría más en horas pico y menos en horas de baja afluencia. También se podrán ajustar tarifas en caso de eventos y se penalizará a quienes dejen sus vehículos estacionados por largos periodos”, detalló.

Kiamco añadió que uno de los objetivos principales es que los ingresos generados no ingresen a la caja común, sino que se destinen directamente al mantenimiento y mejoras de la infraestructura en el área.

Por su parte, la Alcaldía indicó que no se contempla otorgar la operación a empresas privadas. En su lugar, se proyecta el desarrollo de una aplicación digital que permita gestionar el cobro de manera eficiente.

Con información de Elizabeth González