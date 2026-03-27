Panamá avanza en la depuración y control de personas jurídicas para reforzar la transparencia

Se han optimizado las plataformas tecnológicas que permiten el intercambio automático de información entre el Registro Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Dirección General de Ingresos.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá ha intensificado sus acciones para depurar, supervisar y dar trazabilidad a las personas jurídicas registradas en el país, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la transparencia corporativa y alinearse con estándares internacionales de integridad financiera.

Como parte de estos avances, se han optimizado las plataformas tecnológicas que permiten el intercambio automático de información entre el Registro Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) y la Dirección General de Ingresos (DGI). Entre las mejoras implementadas destaca la incorporación de un identificador único para cada persona jurídica y la consolidación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) con base en los datos registrales, lo que facilita la verificación cruzada de la información y aumenta la confiabilidad de los registros.

En cuanto al proceso de depuración, las autoridades informaron que del universo correspondiente a 2016 se han disuelto 180,346 personas jurídicas, lo que representa el 62% del total previsto para ese período. Con una nueva fase operativa programada para el 31 de marzo de 2026, que contempla la eliminación de unas 26 mil sociedades adicionales, el avance acumulado alcanzará el 71%.

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De forma paralela, el Gobierno mantiene en análisis las personas jurídicas correspondientes al período 2017–2025. Como resultado de esta revisión, se proyecta que para el 30 de abril de 2026 se disuelvan cerca de 100 mil sociedades ya homologadas, en el marco de un proceso planificado y ejecutado de manera progresiva.

En materia de acceso a la información, el Registro Público habilitó en su portal institucional una sección con listados descargables en formato Excel que incluyen personas jurídicas candidatas a disolución y aquellas ya programadas para este proceso. Además, se ofrece orientación para corregir inconsistencias en el RUC, resolver duplicidades y conocer las implicaciones legales de una suspensión o disolución.

Las autoridades sostienen que estas acciones reflejan un avance sostenido en el fortalecimiento del ecosistema corporativo panameño, al mejorar la coherencia regulatoria y reforzar los mecanismos para prevenir el uso indebido de estructuras jurídicas.

Con estos resultados, Panamá busca consolidar su posición ante evaluaciones técnicas internacionales y avanzar hacia la exclusión de listas fiscales, reafirmando su compromiso con la transparencia, la integridad y la cooperación global.