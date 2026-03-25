Panamá apuesta por reforzar su imagen como destino de inversión en medio de incertidumbre global

En cuanto a las proyecciones, destacó que organismos internacionales estiman un crecimiento cercano al 5% para Panamá, posicionándolo entre los países con mejor desempeño en la región.

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, aseguró que el país debe fortalecer su posicionamiento global como un destino atractivo para la inversión, mediante un trabajo conjunto entre el sector público y privado que genere mayor confianza entre los inversionistas.

Las declaraciones se dieron durante el Foro Económico Anual “¿Cuáles son las oportunidades de la economía panameña en un mundo cambiante?”, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, donde participaron autoridades, expertos y líderes empresariales.

Durante el encuentro, se analizaron los principales desafíos del contexto internacional, marcado por conflictos geopolíticos, volatilidad en los precios del petróleo y presiones inflacionarias, factores que inciden directamente en las economías emergentes como la panameña.

Chapman explicó que el Gobierno trabaja con equipos técnicos especializados y modelos de análisis económico que permiten anticipar distintos escenarios y tomar decisiones informadas, con el objetivo de evitar errores del pasado.

En cuanto a las proyecciones, destacó que organismos internacionales estiman un crecimiento cercano al 5% para Panamá, posicionándolo entre los países con mejor desempeño en la región. No obstante, advirtió que estas cifras dependen en gran medida del entorno externo, especialmente de la evolución del sector energético y la situación geopolítica.

Sobre la estrategia fiscal, el ministro señaló que el Ejecutivo mantiene el enfoque en incrementar los ingresos del Estado, que ya muestran un crecimiento cercano al 14%, y controlar el gasto público. Enfatizó que el crecimiento económico es fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población.

“Al final del día se trata de la gente. Estamos enfocados en crear el ecosistema para que crezca la economía, haya empleo y el dinero llegue al bolsillo de los panameños”, afirmó.

En relación con los subsidios, indicó que el Estado está asumiendo mayores costos para evitar aumentos en servicios como el transporte, la electricidad y el gas, afectados por el alza en los combustibles. Estos apoyos podrían representar entre 50 y más de 100 millones de dólares, dependiendo del comportamiento del petróleo.

Finalmente, Chapman subrayó que cualquier medida adicional, como nuevos subsidios, debe contar con respaldo técnico y sostenibilidad financiera, en un contexto que exige una gestión prudente de los recursos públicos.