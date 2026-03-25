Incendio en Río Abajo: Bomberos trabajan en evitar propagación de llamas a escuela; residentes fueron evacuados

Hasta el momento, no se reportan personas afectadas. Sin embargo, las autoridades indicaron que se desconoce el tipo de material almacenado dentro del depósito, lo que mantiene en alerta a los equipos de respuesta.

Un fuerte incendio se registró al mediodía de este miércoles en un depósito de mercancía automotriz ubicado en Calle Once y Media de Río Abajo, generando alarma entre residentes del sector.

La magnitud del siniestro obligó al cierre de la avenida La Pulida y a la evacuación preventiva de los residentes cercanos, mientras unidades de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

De acuerdo con el coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, las labores se concentran en evitar la propagación del fuego hacia una escuela cercana y viviendas contiguas, debido al alto riesgo que representa la estructura afectada.

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Para atender la emergencia, se desplegaron unidades de varias estaciones, entre ellas Betania, San Miguelito, Calidonia, Carrasquilla y Plaza Amador, además del equipo de rescate de Clayton. Posteriormente, también se solicitó apoyo adicional desde Juan Díaz.

Mientras que Otilio Racine, mayor del Cuerpo de Bomberos, informó que más de 50 agentes y seis vehículos se mantienen desplegados para atender la emergencia.

Indicó que, según los reportes de las 12 personas que laboran en el sitio, una persona se encuentra desaparecida, por lo que los agentes, conocidos como “camisas rojas”, han iniciado su búsqueda.

Racine recomendó a la ciudadanía que, ante este tipo de siniestros, desalojen el área de inmediato y notifiquen de forma urgente a los bomberos.

Hasta el momento, no se reportan personas afectadas. No obstante, las autoridades advirtieron que el material dentro del local es altamente inflamable, lo que ha provocado que las llamas se propaguen con intensidad y mantengan en alerta a los equipos de respuesta.

El coronel Delgado explicó que la prioridad es sofocar el incendio en el menor tiempo posible para posteriormente dar paso a las investigaciones que permitan determinar las causas del siniestro.