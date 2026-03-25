Incidente en albergue de Tocumen deja daños, evasión de menores y activa protocolos de seguridad

Las autoridades confirmaron que, tras el incidente, algunos adolescentes lograron evadirse del albergue, por lo que se activaron operativos de búsqueda en coordinación con los estamentos de seguridad.

Un incidente registrado la noche del martes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), provocó daños materiales, la sustracción de dinero y la evasión de varios adolescentes que se encontraban bajo custodia en el albergue.

De acuerdo con información oficial, un grupo de jóvenes protagonizó una situación irregular que comprometió la convivencia interna dentro de las instalaciones. Ante lo ocurrido, se activaron de inmediato los protocolos de atención, contención y seguridad para salvaguardar tanto a los adolescentes como al personal del centro.

En la intervención participaron la directora general de Senniaf, Lilibeth Cárdenas; el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc; así como unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio Público.

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Las autoridades confirmaron que, tras el incidente, algunos adolescentes lograron evadirse del albergue, por lo que se activaron operativos de búsqueda en coordinación con los estamentos de seguridad.

Mientras tanto, el Ministerio Público adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, determinar posibles responsabilidades y evaluar las condiciones dentro del centro.

Senniaf reiteró, a través de un comunicado, su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, y aseguró que continuará trabajando junto a otras instituciones para fortalecer las medidas de atención, supervisión y seguridad en este tipo de instalaciones.