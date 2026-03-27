Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este 30 y 31 de marzo
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este lunes 30 y martes 31 de marzo, la entidad anunció nuevas zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
LUNES 30 DE MARZO
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Agrodistribuidora de Santa Catalina cabecera, distrito de Santa Catalina
📍Panamá Este
• Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo
📍Chiriquí
• Gimnasio Municipal de Gualaca cabecera, en el distrito de Gualaca
MARTES 31 DE MARZO
📍Darién
• Plaza de Zapallal, distrito de Santa Fe
• Cuadro de sóftbol de la comunidad de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana
📍Colón
• Barriada Juan Demóstenes Arosemana (Sector La Y), en San Juan, distrito de Colón
📍Herrera
• Parque de San Sebastián, en el distrito de Ocú
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Corregimiento de Todobe, en el distrito de Kusapin
• Corregimiento de Hato Pilón, distrito de Mironó
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Celmira, distrito de Bugaba
📍Coclé
• Junta Comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé
📍Panamá
• Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito
📍Veraguas
• Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas
• Agencia del IMA en Soná cabecera
📍Los Santos
• Cancha Municipal de El Carate, distrito de Las Tablas