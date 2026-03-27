Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este 30 y 31 de marzo

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este lunes 30 y martes 31 de marzo, la entidad anunció nuevas zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

LUNES 30 DE MARZO

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Agrodistribuidora de Santa Catalina cabecera, distrito de Santa Catalina

📍Panamá Este

• Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

📍Chiriquí

• Gimnasio Municipal de Gualaca cabecera, en el distrito de Gualaca

MARTES 31 DE MARZO

📍Darién

• Plaza de Zapallal, distrito de Santa Fe

• Cuadro de sóftbol de la comunidad de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana

📍Colón

• Barriada Juan Demóstenes Arosemana (Sector La Y), en San Juan, distrito de Colón

📍Herrera

• Parque de San Sebastián, en el distrito de Ocú

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Corregimiento de Todobe, en el distrito de Kusapin

• Corregimiento de Hato Pilón, distrito de Mironó

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Celmira, distrito de Bugaba

📍Coclé

• Junta Comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé

📍Panamá

• Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito

📍Veraguas

• Cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas

• Agencia del IMA en Soná cabecera

📍Los Santos

• Cancha Municipal de El Carate, distrito de Las Tablas