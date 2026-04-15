Comisión de Credenciales cierra entrevistas y deja en manos del pleno la elección de magistrados del Tribunal Electoral

Concluida esta etapa, el informe será remitido al pleno de la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán escoger al nuevo magistrado a partir de una lista de 24 candidatos

Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional concluyó la fase de entrevistas a los aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral, en un proceso marcado por retiros, una descalificación y la expectativa sobre la decisión final que deberá tomar el pleno.

La presidenta de la comisión, la diputada Dana Castañeda, informó que dos candidatos se retiraron durante el proceso, mientras que otro fue descalificado por no cumplir con los requisitos de fondo establecidos. Con este anuncio se dio por cerrada la sesión permanente que se había decretado para dar seguimiento continuo a las entrevistas.

Durante las jornadas de sustentación, varios aspirantes expusieron su visión sobre el rol del Tribunal Electoral. Entre ellos, Ramón Abadi Balid, actual director de la Acodeco, fue el primero en intervenir ante la comisión.

También participó Jaime Miguel Barroso Pinto, actual fiscal de cuentas, considerado entre los favoritos, quien durante su exposición rechazó ser el “ungido”.

Por su parte, Alfredo Juncá Wendehake presentó su aspiración a la reelección y destacó como uno de sus principales logros la actualización digital del Tribunal Electoral, en un intento por consolidar la modernización de la institución.

Concluida esta etapa, el informe será remitido al pleno de la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán escoger al nuevo magistrado a partir de una lista de 24 candidatos, en una decisión que marcará el rumbo de la máxima autoridad electoral del país.