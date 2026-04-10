Estos son los 26 aspirante a magistrado y suplente del Tribunal Electoral; la Asamblea cierra postulaciones
La Asamblea cerró esta tarde, con 26 aspirantes, el período de postulación para la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral.
Panamá/La Asamblea Nacional cerró este viernes el proceso para la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral y su suplente, en reemplazo de Alfredo Juncá, cuyo período vence a finales de 2026.
Entre los aspirantes que entregaron su documentación ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional suman 26 postulados para los cargos de magistrados principal y suplente.
- Jaime Miguel Barroso Pinto, actual fiscal de cuentas
- Alfredo Juncá Wendehake, actual magistrado, busca reelección
- Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados
- Cecilia Peñalba Ordoñez
- Ramón Abadi Balid, actual director de la Acodeco
- Dilia Estela Cornejo Meneses
- Garrit Hermando Genetau Real (hijo).
- Roberto Ruíz Díaz, vicealcalde del distrito de Panamá
- Gilberto Estrada de Icaza
- Edwin Alberto Medina Domínguez
- Raúl Horacio Gutiérrez Flores
- Cristina María Torres Ubillús
- Javier Ordinola Bernal
- Jacob Carrera Spooner
Con el cierre de esta etapa, el proceso entra en una nueva fase en la que se evaluarán los perfiles de los aspirantes para definir quién ocupará la magistratura en el Tribunal Electoral, que le corresponderá a la Comisión de Credenciales, a cargo de la diputada Dana Castañeda.
Puede leer: Asamblea abre proceso para designar reemplazo del magistrado Alfredo Juncá
De acuerdo con la Constitución, corresponde a la Asamblea Nacional (71 diputados) designar a uno de los tres magistrados que integran el Tribunal Electoral, mientras que los otros dos son nombrados por el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, respectivamente.
En ese contexto, Juncá, quien era asesor en la Asamblea Nacional, fue elegido el 3 de enero de 2017, con 40 votos, como reemplazo de Erasmo Pinilla, por un período de 10 años, el cual culmina el próximo 31 de diciembre.