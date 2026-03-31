Asamblea abre proceso para designar reemplazo del magistrado Alfredo Juncá

El periodo de recepción de documentos será a partir del lunes 6 hasta el viernes 10 de abril de 2026, en un horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Panamá/La Asamblea Nacional inició el proceso para la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral y su suplente, en reemplazo de Alfredo Juncá, cuyo período vence a finales de 2026.

El pleno aprobó ayer lunes la Resolución No. 48 de 30 de marzo de 2026, que establece el proceso que se debe seguir para esta elección.

Los interesados en aspirar al cargo deberán presentar su documentación de manera presencial ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en el Palacio Justo Arosemena.

El periodo de recepción de documentos será a partir del lunes 6 de abril hasta el viernes 10 de abril de 2026, en un horario de 9:00 a.m a 5:00 p.m.

Según el comunicado, “los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Electoral y suplente deberán apersonarse a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, Plaza 5 de Mayo, ciudad de Panamá, a presentar sus aspiraciones por escrito, donde deberá indicar el cargo al que aspira”.

El proceso exige la entrega de una serie de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos hoja de vida, certificado de nacimiento, copia de cédula, declaración jurada de no tener antecedentes penales, certificaciones académicas y constancias que acrediten la idoneidad como abogado.

De acuerdo con la Constitución, corresponde a la Asamblea Nacional designar a uno de los tres magistrados que integran el Tribunal Electoral, mientras que los otros dos son nombrados por el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, respectivamente.

En ese contexto, Juncá, quien era asesor en la Asamblea Nacional, fue elegido el 3 de enero de 2017, con 40 votos, como reemplazo de Erasmo Pinilla, por un período de 10 años.