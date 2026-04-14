Asamblea Nacional aprueba patronato para blindar la gestión del Estadio Mariano Bula

La iniciativa fue respaldada por 51 diputados, sin votos en contra ni abstenciones, tras tres semanas de discusión en el pleno. El objetivo es cortar con una práctica recurrente: que la administración del estadio cambie cada cinco años con los gobiernos de turno, una dinámica que, según se admitió durante el debate, ha frenado su desarrollo.

Panamá/El nuevo estadio Roberto Mariano Bula, en Colón, comienza a disputar otro tipo de partido: el de su propia gestión. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 534, que crea un patronato para administrar el recinto bajo un modelo que busca blindarlo de los vaivenes políticos y asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

La iniciativa fue respaldada por 51 diputados, sin votos en contra ni abstenciones, tras tres semanas de discusión en el pleno. El objetivo es cortar con una práctica recurrente: que la administración del estadio cambie cada cinco años con los gobiernos de turno, una dinámica que, según se admitió durante el debate, ha frenado su desarrollo.

El nuevo esquema traslada la gestión a una junta directiva plural, integrada por representantes del sector público, la empresa privada, la sociedad civil y el béisbol organizado. Participarán, entre otros, el director de Pandeportes, el gobernador de Colón y delegados de la liga provincial, la Cámara de Comercio, clubes cívicos, la Zona Libre y academias deportivas.

La apuesta es distribuir responsabilidades y sumar intereses diversos para impulsar una administración más técnica y menos dependiente de decisiones coyunturales. La meta es que el estadio no solo se mantenga operativo, sino que evolucione con el tiempo.

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El diseño contempla además reglas de continuidad: los miembros que no ocupen cargos públicos tendrán periodos de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección, y cada uno contará con un suplente para garantizar el funcionamiento del órgano.

Durante el debate, el diputado proponente, Nelson Jackson Palma, subrayó que el Mariano Bula trasciende su rol como escenario deportivo. Lo definió como un símbolo de identidad para Colón y una pieza clave en la historia del béisbol panameño, cuna de peloteros que han dado el salto al ámbito internacional.

En esa línea, defendió la necesidad de un modelo de gestión especializado que permita tanto su conservación como su modernización, con planificación a largo plazo y sin improvisaciones atadas a los cambios políticos.

El proyecto también incorpora mecanismos de control. La Contraloría General de la República auditará los ingresos del estadio, provenientes de alquileres, concesiones y publicidad, así como los fondos públicos que reciba. El patronato deberá remitir a Pandeportes informes financieros anuales dentro de los tres meses posteriores al cierre fiscal.

Con la aprobación en tercer debate, el foco pasa ahora de lo legislativo a la ejecución. El reto será comprobar si el modelo logra lo que promete: convertir al Mariano Bula en un espacio bien administrado, sostenible y al margen de los ciclos políticos.

Cabe destacar que esta ley entrará en vigencia una vez sea sancionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

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