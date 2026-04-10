Inicia audiencia por demanda de disolución del Suntracs presentada por Mitradel

El proceso judicial tiene su origen el 17 de julio de 2025, cuando la titular del Mitradel presentó la demanda solicitando la disolución del Suntracs.

Ciudad de Panamá/A las 9:00 de la mañana de este viernes 10 de abril de 2026, el juez Rafael Antonio Pinzón Vásquez, del Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección, con sede en el Edison Center, dio inicio a la audiencia correspondiente a la demanda interpuesta por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), que solicita la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Durante la apertura del acto, el juez exhortó a las partes a explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo mediante métodos alternos de resolución de conflictos. No obstante, esta opción fue descartada tanto por la representante legal del Mitradel, la licenciada María Fábrega, como por la defensa del sindicato, encabezada por el doctor Rolando Murgas Torraza.

Posteriormente, se dio paso a la fase de presentación de pruebas, que incluyó elementos testimoniales, documentales y de otra naturaleza. En esta etapa, se incorporaron nuevas evidencias a las ya presentadas tanto en la demanda como en su contestación.

Cada una de las partes tuvo la oportunidad de sustentar sus objeciones respecto a las pruebas aportadas durante la audiencia.

En coordinación con los equipos legales de ambas partes, el juez estableció que la presentación de los primeros testimonios, correspondientes a la parte demandante, se realizará el próximo viernes 24 de abril a partir de las 9:00 de la mañana.

La parte demandada también se comprometió a revisar su lista de testigos, que ahora tiene 52, para cumplir con lo que dice el artículo 837 del Código de Trabajo de Panamá, que permite solo cuatro testigos por cada hecho que se debe probar.

El proceso judicial tiene su origen el 17 de julio de 2025, cuando la titular del Mitradel presentó la demanda solicitando la disolución del Suntracs, alegando presuntas violaciones a disposiciones del Código de Trabajo.