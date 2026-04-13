Ángela Russo se juramenta como nueva Defensora del Pueblo

Russo indicó que estará formalmente en su cargo desde el próximo jueves, pero que sostendrá primero la reunión con el defensor del Pueblo saliente, Eduardo Leblanc.

Ciudad de Panamá/Ángela Russo se juramentó como la nueva Defensora del Pueblo para el período 2026-2031, en una ceremonia realizada en la Asamblea Nacional.

El acto contó con la presencia de Jorge Herrera, presidente del Órgano Legislativo, quien realizó el juramento a Russo, y Carlos Alvarado, secretario general, también presente en la juramentación de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, ahora como Defensora del Pueblo.

Russo fue elegida por el pleno de la Asamblea Nacional con 37 votos a favor, tras un proceso que incluyó su nominación mediante informe de minoría.

Tras asumir el cargo, Russo destacó que ejercerá sus funciones a partir del próximo jueves 16 de abril y expresó su compromiso con la institución: "Asumo este cargo con mucha responsabilidad y consciente de lo que implica realmente este trabajo, respetando la institución y, sobre todo, consciente de mi responsabilidad y de mi compromiso con las personas que integran la sociedad panameña".

Fortalecimiento institucional

En sus primeras declaraciones, la nueva Defensora del Pueblo adelantó que su prioridad será el fortalecimiento de la institución.

"Tengo que llegar, conocer a profundidad la Defensoría, ir a las distintas sedes para ver qué es lo que hay y cuáles son los recursos con los que cuento, y tratar de que se efectivicen esos recursos al máximo para poder darle una respuesta al 100 % a las personas", afirmó.

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Russo también abordó el tema de la transparencia, uno de los puntos críticos señalados por la ciudadanía.

Al ser consultada sobre el portal de transparencia de la Defensoría, que presenta desactualización, respondió con firmeza: "El tema de la transparencia es prioridad. Yo quisiera cambiar algunas cosas que vi de la página".

No obstante, aclaró que primero debe reunirse con el personal y visitar las sedes regionales para tener un diagnóstico completo: "La Defensoría del Pueblo tiene que estar cerca de la gente, y la gente es la que me tiene que decir qué es lo que ve mal para que la institución rescate la credibilidad".

Russo confirmó que ya ha iniciado su proceso de transición: "Tengo una reunión mañana (martes) con (Eduardo) Leblanc (Defensor del Pueblo saliente) y tengo muchas preguntas que hacerle". Además, reveló que diversas asociaciones civiles ya se han acercado para plantear inquietudes, a quienes ofreció su contacto personal para atenderlas una vez asuma formalmente sus funciones.

Defensa de los derechos humanos

Sobre las críticas relacionadas con su designación mediante informe de minoría, Russo defendió el procedimiento constitucional: "He resuelto la materia constitucional por muchos años, así que todo lo miro por ese prisma. La Constitución señala que es la Asamblea Nacional de Diputados la que nombra al defensor o defensora del Pueblo, y no es realmente una comisión".

Subrayó que los 71 diputados representan al pueblo panameño, por lo que un nombramiento de esta categoría no puede depender exclusivamente de un grupo reducido.

Ante cuestionamientos sobre su supuesta cercanía con el oficialismo, la nueva defensora fue categórica al defender su trayectoria: "Yo siempre he sido una mujer muy independiente. Usted puede ver mis fallos y mis salvamentos de voto. Mis actos hablarán por mí".

Russo enfatizó que la Defensoría del Pueblo "va a estar donde los derechos humanos lo necesiten" y que su gestión comenzará por escuchar activamente a la ciudadanía.

Con información de Yamy Rivas.