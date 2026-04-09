Reacciones marcan el pleno tras elección de Ángela Russo como defensora del Pueblo

Russo, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia , fue elegida con 37 votos a favor entre diputados de Realizando Metas, Cambio Democrático, Panameñista, la Bancada Mixta y el perredista Jairo Salazar.

Panamá/La elección de Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo, realizada la noche del miércoles pasadas las 10:00 p.m., generó reacciones inmediatas en el pleno de la Asamblea Nacional, donde diputadas cuestionaron tanto la designación como el comportamiento de los propios legisladores.

Russo, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, fue elegida con 37 votos a favor, en una sesión que concentró la atención del país. Sin embargo, hoy el ambiente en el pleno fue distinto. Varias curules permanecían vacías durante el periodo de incidencias, en contraste con la asistencia registrada durante la votación.

La diputada Alexandra Brenes, de Vamos, expresó fuertes cuestionamientos sobre la elección, señalando que el cargo de Defensor del Pueblo no debe responder a intereses políticos, sino a la defensa de los derechos de la ciudadanía.

El defensor del pueblo no es un cargo político, es la primera línea de defensa de los panameños. Pero aquí, Ángela Russo, elegida el día de ayer, exmagistrada, misma persona que en 2023 firmó el fallo que ponía por encima la salud y la vida de los panameños, pero que mágicamente, en una entrevista, cuando estaba haciendo el proceso de elección, dijo que estaría dispuesta a abrir la mina, es decir, sobre los intereses prima el de una empresa privada”, manifestó.

También cuestionó la consistencia de las posturas de la ahora defensora. “Lo más grave de todo esto es que una persona que ha impartido justicia en el nivel más alto que tiene este país, como lo es la Corte Suprema, no haya podido sostener su posición con firmeza. Lo que nos dice algo muy claro, que es que sus posiciones y sus posturas dependen del momento, más no de los principios. Y qué pena, de verdad, porque qué pobre defensa tendrán los panameños allá afuera”, dijo.

Por su parte, la diputada Janine Prado, también de Vamos, llamó la atención sobre la asistencia en el pleno tras la elección. “Hoy las bancas están mayoritariamente vacías. Ayer este pleno estaba repleto. Los 37 votos a favor y los 31 votos en contra son producto, a la final, de la voluntad ciudadana reflejada en las elecciones de dos mil veinticuatro”, expresó.

Prado también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la vigilancia sobre la actuación de los diputados.

Más que nunca esté fiscalizando qué hacemos los diputados, cómo votamos los diputados y si entendemos realmente cuál es nuestro rol, porque muchos allá afuera venden una idea y aquí con su voto hacen lo contrario”.

Las intervenciones se dieron en medio de un pleno con menor asistencia que la registrada durante la votación, en una jornada que dejó en evidencia tanto las divisiones políticas en torno a la elección como las críticas al desempeño legislativo tras una decisión considerada clave para el país.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.