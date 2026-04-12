La defensa de la niñez y la lucha por sacar a los niños y niñas de la pobreza fueron parte de los mensajes enviados en la Cita Eucarística. Erradicar la pobreza infantil es tarea de todos, afirma la nueva defensora del Pueblo, Angela Russo

Ciudad de Panamá/Durante la Cita Eucarística, celebrada la mañana del domingo 12 de abril, la nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo, destacó que la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema en la niñez es un desafío que no recae únicamente en el Estado.

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Russo subrayó que no es tarea de una persona ni de dos, sino de toda la sociedad, incluyendo a la niñez, a las mujeres y a las personas privadas de libertad.

Russo enfatizó que esto nos hace repensar nuestros valores y la necesidad de que todos trabajemos juntos por un Panamá mejor.

El pasado 8 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional eligió a Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo para el período 2026-2031. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia fue elegida con 37 votos a favor. Los otros postulados fueron Rodrigo Alberto García Rodríguez (31 votos) y Giselle Annette Emiliani Duque (1 voto).