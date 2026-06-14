Mundial 2026 | Países Bajos 2-2 Japón resumen y todos los goles

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Mundial 2026 | Países Bajos 2-2 Japón resumen y todos los goles / FIFA
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14 de junio 2026 - 18:50

Panamá/Japón rescató un empate 2-2 ante Países Bajos en el arranque del Grupo F del Mundial 2026, gracias a un gol en los minutos finales en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Virgil van Dijk adelantó a los neerlandeses al 51', pero Keito Nakamura igualó al 57'. Crysencio Summerville volvió a poner arriba a la 'Oranje' al 64', aunque Daichi Kamada apareció al 89' para sellar un valioso empate para los japoneses.

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