Panamá/Japón rescató un empate 2-2 ante Países Bajos en el arranque del Grupo F del Mundial 2026, gracias a un gol en los minutos finales en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Virgil van Dijk adelantó a los neerlandeses al 51', pero Keito Nakamura igualó al 57'. Crysencio Summerville volvió a poner arriba a la 'Oranje' al 64', aunque Daichi Kamada apareció al 89' para sellar un valioso empate para los japoneses.