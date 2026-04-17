Faena en altamar cuesta hasta $660 por viaje: sector espera alivio con subsidio al combustible

Los pescadores esperan que este subsidio sirva como un alivio económico y permita mantener estables los precios del pescado y otros productos del mar en el mercado nacional.

Desde tempranas horas de este viernes, la actividad no se detiene en el muelle de Panamá, cerca del Mercado del Marisco, donde decenas de pescadores descargan productos del mar tras jornadas que pueden extenderse hasta por 15 días en altamar.

En medio de esta dinámica, arranca el proceso de registro para acceder al subsidio al combustible dirigido al sector pesquero, una medida impulsada por el Gobierno para mitigar el impacto del alza en los costos y evitar incrementos en los precios al consumidor.

Durante la jornada, se observó la llegada de embarcaciones con atún y otras especies, destinadas a abastecer el mercado local y distintos puntos de venta en la capital.

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El presidente de la Federación de Pescadores, Jesús Morales, explicó que, por ahora, el beneficio está enfocado en la pesca artesanal, es decir, embarcaciones con motores fuera de borda como las que operan en el muelle.

“A nivel nacional tenemos alrededor de 67 mil pescadores, desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, pero hay que definir la dinámica para separar el sector artesanal del semiindustrial e industrial”, detalló.

Según Morales, las embarcaciones artesanales realizan en promedio dos viajes al mes, con faenas que duran entre 12 y 13 días en altamar. Cada salida implica el consumo de entre 150 y 160 galones de combustible, lo que representa un gasto aproximado de 660 dólares por viaje.

“La pesca es dinámica. Hay jornadas en las que pueden traer entre 5,000 y 6,000 libras, pero también hay días de baja captura”, explicó.

El dirigente advirtió que el sector atraviesa un momento complejo debido al aumento del combustible y la reciente salida de la veda, lo que ha reducido los precios del producto y afectado la rentabilidad.

“El pescador está golpeado. Los gastos aumentan, combustible, hielo, víveres, lubricantes, y muchas veces no se logra generar ganancias”, señaló.

Además, destacó que la actividad pesquera sostiene una amplia cadena de empleos. En una embarcación artesanal pueden trabajar entre 4 y 10 personas, mientras que en una semiindustrial participan hasta 20 trabajadores, entre quienes descargan, clasifican, pesan y transportan el producto.

Para este viernes, está prevista una reunión entre representantes del sector y autoridades como la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección General de Ingresos (DGI), con el objetivo de explicar el funcionamiento del subsidio y el proceso de registro en la plataforma digital Panamá Conecta.

Morales indicó que, entre los requisitos preliminares, se contempla contar con la tarjeta vigente de la Arap, mientras se afinan los detalles para la implementación del beneficio.

Los pescadores esperan que este subsidio sirva como un alivio económico y permita mantener estables los precios del pescado y otros productos del mar en el mercado nacional.

Información de Fabio Caballero