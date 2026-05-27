Centro de salud de El Espino continúa sin energía eléctrica; atención se mantiene de forma parcial

La atención médica no ha sido suspendida y se realiza de forma temporal en la cancha de baloncesto de El Espino y también en el puesto de salud de Santa Rita.

El centro de salud de El Espino, en el distrito de La Chorrera, continúa sin suministro eléctrico tras un daño reportado en el sistema de distribución de energía. Este miércoles, agentes del Cuerpo de Bomberos realizaron una inspección técnica para evaluar si era posible restablecer el servicio, sin embargo, concluyeron que aún deben realizarse adecuaciones antes de reactivar la energía.

El director regional del Minsa en Panamá Oeste, Jorge Melo, explicó que actualmente se desarrolla un trabajo interinstitucional para corregir las deficiencias detectadas en la instalación eléctrica del centro médico.

“Todavía hay que hacer unas adecuaciones que se van a realizar el día de hoy. Pensamos que con seguridad mañana en la tarde el fluido eléctrico podría estar restablecido”, indicó Melo.

Aclaró que la atención médica no ha sido suspendida y se realiza de forma temporal en la cancha de baloncesto de El Espino y también en el puesto de salud de Santa Rita.

Según Melo, el personal continúa ofreciendo servicios médicos en horario matutino mientras se completan las reparaciones y evaluaciones técnicas.

“El bienestar de la población es prioridad. Aunque trabajemos unos días a media máquina, no vamos a cancelar la atención”, afirmó.

El funcionario añadió que los servicios de laboratorio tampoco han sido suspendidos. Las muestras son tomadas en el centro y enviadas a otras instalaciones de salud para su procesamiento y posterior entrega de resultados.

Centro tiene más de 20 años y requiere rediseño eléctrico

En la inspección participaron representantes del Cuerpo de Bomberos, Inadeh, Naturgy y el despacho de la diputada Patsy Lee, además de personal técnico del Departamento de Infraestructura de Salud.

Melo detalló que el centro de salud tiene más de dos décadas de funcionamiento y que, con el paso de los años, se realizaron ampliaciones y conexiones eléctricas sin un orden técnico adecuado.

“Era un centro de salud que fue creando departamentos con una carga desordenada de amperaje. Nosotros no vamos a ser partícipes de eso y estamos tomando las decisiones que se deben tomar”, sostuvo.

El director regional explicó que se realizará un rediseño completo del sistema eléctrico del centro de salud, con apoyo del Departamento de Infraestructura del Minsa y especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Bomberos aún no autorizan activación total

Las autoridades esperan que los bomberos emitan una certificación transitoria para permitir una carga eléctrica controlada mientras se ejecuta el proyecto integral de modernización.

“La recomendación en el día de hoy fue no activar todavía el amperaje total del centro porque la carga puede ser mayor. Lo ideal es dejar el trabajo al 100% y no a medias”, señaló Melo.

El centro de salud de El Espino atiende diariamente a más de 300 pacientes provenientes de diferentes sectores de La Chorrera y también de áreas de Capira.

Información de Yiniva Caballero