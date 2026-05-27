Bagdad Santa Eduvige: Cabecillas de pandilla operaban negociaciones de droga entre Panamá y Europa

Uno de los cabecillas fue detenido en España tras una operación coordinada con Interpol; la Policía advierte que aún quedan integrantes activos.

La captura de alias “Rujito” en Panamá y la detención en España de alias 'el abogado' Jean Carls Valencia, señalado como líder de la pandilla Bagdad Santa Eduvige, representan uno de los golpes más importantes recientes contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y homicidios en el país, según confirmó la Policía Nacional.

El director de la Policía, Jaime Fernández, detalló que ambos eran considerados las principales cabezas de esta célula criminal, que operaba desde el sector de Santa Eduvige, en Tocumen, y mantenía conexiones con organizaciones delictivas en Europa para el trasiego internacional de drogas.

Reconoció que la operación impacta directamente la estructura del grupo; advirtió que las investigaciones continúan y que todavía existen otros integrantes pendientes de captura.

“Hemos dado con los dos principales líderes de este grupo”, indicaron las autoridades durante la conferencia de prensa.

Una ramificación de la pandilla Bagdad

Fernández explicó que Bagdad Santa Eduvige forma parte de la estructura criminal Bagdad, considerada una de las organizaciones pandilleriles más conocidas del país.

Según dijo, esta agrupación funciona como una ramificación de una red más amplia compuesta por varias células distribuidas en distintos sectores.

Son estructuras, son células que se van formando dentro de la misma estructura principal”, explicó uno de los directores policiales.

Agregó que tienen identificados ocho grupos principales relacionados con esta organización criminal, de los cuales se derivan otras pandillas o subdivisiones.

Durante la investigación se determinó que los cabecillas viajaban constantemente entre Panamá y Europa para coordinar operaciones de narcotráfico con organizaciones criminales extranjeras.

Alías 'el abogado' detenido en España, según la Policía, era uno de los principales responsables de coordinar negociaciones relacionadas con el envío de droga hacia territorio europeo.

“Estas personas iban realmente a hacer un tema de negociación para saber qué contaminan y qué no contaminan”, señaló la Policía.

Las autoridades indicaron que la contaminación de contenedores se realizaba tanto dentro de puertos como en zonas de consolidación fuera de las terminales marítimas.

Además del narcotráfico, la estructura también estaría relacionada con homicidios y otros delitos violentos registrados en Panamá.

Captura en Madrid y proceso de extradición

La captura del sospechoso en Madrid fue posible gracias a una operación coordinada entre la Policía Nacional, Interpol y la Policía Nacional de España.

Las autoridades confirmaron que se emitió una alerta roja internacional que permitió ubicar y detener al presunto cabecilla.

El director de Interpol Panamá, Víctor García, explicó que el proceso de extradición ya inició, aunque podría tardar entre cuatro y seis meses debido a los procedimientos judiciales y diplomáticos que deben cumplirse en ambos países.

“La extradición es un proceso complicado, extremadamente técnico en el aspecto jurídico”, explicó.

La Policía Nacional aseguró que continuará desarrollando operativos contra organizaciones criminales y destacó que durante los últimos años se han incrementado las acciones antipandillas en el país.

Según las cifras oficiales, Panamá tenía registradas más de 180 pandillas, mientras que actualmente la cifra se redujo a 121.

Las autoridades también resaltaron la creación de una fiscalía antipandillas para reforzar las investigaciones junto al Ministerio Público.

“El crimen organizado va mutando, va cambiando, va moviéndose”, advirtieron las autoridades.

La Policía sostuvo que la cooperación internacional será clave para seguir enfrentando estructuras criminales que operan desde Panamá hacia otros países, especialmente en rutas vinculadas al narcotráfico hacia Europa.