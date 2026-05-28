'No reemplaza personas, las hace más productivas': empresas en Panamá impulsan transformación laboral con IA

Expertos del sector tecnológico, empresarial y académico coincidieron en que la IA ya dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta estratégica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La inteligencia artificial (IA) comienza a consolidarse como una de las principales herramientas para transformar la productividad, optimizar operaciones y redefinir la relación entre empresas y colaboradores en Panamá y la región centroamericana.

Expertos del sector tecnológico, empresarial y académico sostuvieron hoy jueves un encuentro para discutir el impacto de la IA en la economía laboral y la transformación empresarial en Centroamérica.

Todos coincidieron en que la IA ya dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta estratégica dentro de organizaciones, medios de comunicación y plataformas de empleo. Uno de los principales planteamientos giró en torno a cómo la inteligencia artificial puede potenciar las capacidades humanas, en lugar de reemplazarlas.

Te podría interesar: TVN Media y XCOM se unen para impulsar la innovación y el futuro de la comunicación en Panamá

Roberto Melo, fundador de MaiaHR, explicó que la tecnología permite acelerar procesos de aprendizaje, facilitar el acceso a oportunidades laborales y mejorar el desempeño de los trabajadores mediante herramientas conectadas en tiempo real.

Sostuvo que la IA no viene a sustituir a las personas, sino a hacerlas más productivas, más eficientes y enfocadas en tareas de mayor valor.

Según explicó, plataformas basadas en IA pueden organizar el conocimiento interno de las empresas y ponerlo al alcance de cada colaborador desde aplicaciones móviles, reduciendo tiempos de adaptación y aumentando la capacidad operativa.

Melo detalló que el sistema permite, por ejemplo, que un trabajador reciba orientación, capacitación y recomendaciones según sus necesidades laborales, mientras las empresas obtienen información en tiempo real sobre desempeño, productividad y oportunidades de mejora.

La plataforma, como MaiaOne.ai, también busca conectar a trabajadores con oportunidades laborales, descuentos y herramientas económicas dentro de una misma red digital impulsada por inteligencia artificial.

Por su parte, el gerente general de TVN Media, Luis Mouynes, destacó que la inteligencia artificial ya comenzó a integrarse en múltiples áreas dentro de los medios de comunicación.

Explicó que actualmente la IA permite analizar audiencias, optimizar contenido, contextualizar noticias y fortalecer estrategias digitales mediante el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Añadió que la IA va a terminar siendo como el internet: estará presente en toda la empresa.

Mouynes indicó que uno de los mayores retos consiste en capacitar al talento humano para aprovechar estas herramientas y fomentar una cultura de innovación dentro de las organizaciones. Manifestó que hay que aprender, equivocarse, probar y volver a intentarlo todos los días para avanzar.

Desde el ámbito académico y científico, la directora de Innovación Empresarial de Senacyt, Gladys Bernett, indicó la necesidad de formar más profesionales especializados en áreas tecnológicas. Bernett señaló que Panamá debe avanzar hacia un modelo donde no solo consuma tecnología extranjera, sino que también desarrolle soluciones propias apoyadas en talento nacional.

La especialista destacó además que, la inteligencia artificial no sustituye la educación, sino que incrementa la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados en disciplinas como biomedicina, hidroinformática y desarrollo tecnológico. Las declaraciones surgieron durante el evento “IA aplicada al talento: resultados reales para tu empresa”, organizado por MaiaOne.ai el 28 de mayo.

Durante la actividad, la empresa presentó oficialmente MaiaOne.ai, una plataforma AI-first enfocada en conectar productividad laboral, comportamiento económico y oportunidades comerciales mediante inteligencia artificial.

El encuentro reunió a representantes de empresas, instituciones, inversionistas y especialistas regionales. La compañía explicó que su ecosistema integra herramientas como Maia360, enfocada en productividad empresarial, y MaiaGo, diseñada para conectar personas con oportunidades laborales, beneficios y capacitación.