Presidente Mulino asegura que revisará decreto de transporte tras críticas de plataformas

La reunión con el mandatario será con la ATTT y el Ministerio de Gobierno.

Panamá/El presidente José Raúl Mulino anunció este sábado que revisará el contenido del Decreto Ejecutivo 10 que regula el transporte de lujo en el país, tras las reacciones generadas en distintos sectores.

“He estado leyendo muchas opiniones sobre el Decreto Ejecutivo 10. El lunes me reuniré con autoridades de la ATTT y @MinGobPma para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

He estado leyendo muchas opiniones sobre Decreto Ejecutivo 10. Lunes me reuniré con autoridades de Attt y @MinGobPma para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 18, 2026

Las declaraciones se dan dos días después de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, normativa que regula las plataformas digitales de transporte y que ha generado cuestionamientos desde su entrada en vigor.

Precisamente, las plataformas digitales reaccionaron con cautela y advertencias. Uber e inDrive señalaron que respetan la legislación panameña y que evaluarán el alcance de la nueva normativa, aunque también plantearon preocupaciones sobre su impacto en el ecosistema de movilidad.

Uber respondió a este medio que “evaluará las condiciones que contiene para que los taxis de lujo puedan integrarse a la tecnología de la app de Uber en Panamá”.

Por su parte, inDrive, a través de un comunicado, indicó que “reconocemos los esfuerzos de las autoridades en Panamá por avanzar hacia un marco regulatorio que fortalezca el sector de movilidad. En línea con nuestro propósito, desde inDrive apoyamos el desarrollo de regulaciones que contribuyan a la modernización del transporte, siempre que sean inclusivas y consideren la realidad de los distintos actores del ecosistema”.

No obstante, la plataforma advirtió sobre posibles efectos adversos. Señaló que “es fundamental considerar el impacto negativo que los cambios propuestos podrían tener en decenas de miles de personas que hoy encuentran en las plataformas digitales una fuente flexible de ingresos”.

En ese contexto, explicó que “una parte importante de quienes conducen a través de plataformas digitales lo hacen de manera parcial o intermitente, como complemento a otras actividades económicas”, y advirtió que “las medidas planteadas trasladan el funcionamiento de las plataformas digitales hacia un esquema similar al transporte tradicional, con requisitos que pueden limitar la participación flexible de conductores, perjudicando a más del 95% de los conductores”.

En Panamá, plataformas como Uber, DiDi e inDrive han operado durante años sin una regulación clara ni tarifas avaladas por la autoridad, lo que ha generado tensiones con el sector transporte. Con la derogación del decreto de 2017 y la entrada en vigor del nuevo marco, el país avanza hacia una regulación más estricta, en medio de un debate sobre sus efectos en la movilidad y en quienes dependen de estas aplicaciones para generar ingresos.