Director de la ATTT: Subsidio a los transportistas buscaría evitar que alza de combustible afecte tarifas

Hay 45 mil transportistas con placas de transporte al día, de un total aproximado de 70 mil, que incluye transporte colectivo, selectivo, colegial y de turismo.

Ciudad de Panamá/Nicolás Brea, director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), confirmó que el gobierno evalúa un subsidio dirigido a transportistas para mitigar el impacto del alza del combustible, con el objetivo de evitar que el costo se traslade a los usuarios.

Brea señaló que la idea es "evitar que al usuario se le traslade el costo del alza del combustible y se mantengan los pasajes como está fijado en las listas".

El director de la ATTT detalló que se ha instalado una mesa de diálogo liderada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, con participación del Ministerio de Economía y la ATTT, para levantar información que permita tomar decisiones responsables. "Estamos buscando la forma más efectiva de que ese subsidio le llegue al usuario, sea cuantificable y que sea calculable", añadió.

Nota relacionada: Mulino descarta subsidio al combustible por el conflicto en Medio Oriente

Tecnología y transparencia

Brea destacó que la tecnología será el instrumento principal para garantizar el uso correcto de los fondos públicos. "A través de una plataforma tecnológica donde se va a poder contabilizar y parametrizar el uso de ese subsidio de forma transparente y de forma responsable", explicó el director de la ATTT.

Actualmente, hay 45 mil transportistas con placas de transporte al día, de un total aproximado de 70.000, que incluye transporte colectivo, selectivo, colegial y de turismo. El funcionario señaló que el combustible representa cerca del 45% del costo operativo del sector, lo que hace crítica cualquier variación en su precio.

"El combustible tiene factores mundiales que inciden en el alza o en su precio. Lo que estamos haciendo es una cuantificación con cifras probables para tomar una determinación", manifestó Brea. Agregó que las decisiones se tomarán con responsabilidad fiscal y transparencia en el manejo de la cosa pública.

Sobre las opciones en la mesa de negociación, Brea confirmó que existen varias alternativas, aunque no adelantó detalles específicos. "Hay varias opciones que están en la mesa de negociación y la lideriza la ministra de Gobierno. Pudiéramos estar hoy en un día bastante decisivo", indicó.

El director de la ATTT enfatizó que tanto el gobierno como el sector transporte han actuado con responsabilidad. "Los transportistas están haciendo su parte, están esperando nuestras respuestas, han dado mucha información y creo que es el camino correcto", manifestó.

Brea concluyó reiterando que cualquier medida que se apruebe buscará beneficiar directamente al usuario final. "Son medidas que son tomadas no de manera popular, sino de una manera real, científica, de una manera exacta que el dinero pues no se malgaste", finalizó el funcionario.