Decana de la Facultad de Medicina de la Unachi seguirá separada del cargo debido a investigación por peculado

La investigación cubre entre 2017 y 2022, cuando la imputada presuntamente ejerció en un mismo horario el cargo de doctora y a su vez como decana y profesora de la Facultad de Medicina, generando el cobro de doble salario.

La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la doctora y docente Evelia Aparicio de Esquivel, seguirá separada del cargo, luego que así lo decidiera en dos audiencias el Juzgado de Garantías.

La separación corresponde a la medida cautelar que le fue impuesta dentro de la investigación que le sigue la Fiscalía Anticorrupción por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por error.

En la primera audiencia, de sustitución de medida cautelar, la jueza Irina Gutiérrez negó la solicitud presentada por la defensa de Aparicio, para que la imputada retomara su cargo como decana, al considerar que aún prevalece el riesgo de afectar medios de prueba.

En tanto, en la segunda audiencia, le fue rechazada la solicitud de afectación de derechos, al estimar que no se le ha vulnerado el derecho de defensa, principio de objetividad, justicia en tiempo razonable u otros que fueron invocados por la defensa. La jueza concluyó que existe una plataforma tecnológica a la cual el defensor puede acceder para documentarse y dar seguimiento a la causa.

Ambas decisiones fueron apeladas por la defensa, audiencia que quedó programada para este jueves 14 de mayo.

La investigación cubre el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2017 y el 29 de diciembre de 2022, cuando la imputada presuntamente ejerció en un mismo horario el cargo de doctora y a su vez como decana y profesora de la Facultad de Medicina, generando el cobro de doble salario.