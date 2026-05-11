Unachi en crisis: Bloise atribuye falta de fondos al pago de prestaciones antiguas, que ahora la deja ante un posible cierre

El diputado reveló que grupos estudiantiles ya están solicitando la renuncia de la rectora en medio de la crisis institucional.

Panamá/La crisis financiera y administrativa que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) podría provocar el cierre de operaciones en las próximas semanas si no se logra obtener el presupuesto necesario, advirtió el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Se anuncia el cierre probablemente en las próximas semanas porque ya no hay presupuesto para aguantar”, dijo.

El diputado aseguró que la situación en la universidad se ha agravado por el uso de recursos actuales para cubrir obligaciones pendientes de años anteriores, mientras persiste una deuda millonaria con la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante este año se ha utilizado presupuesto del 2026 para pagar prestaciones de años anteriores, 2018, 19, 20, 21 pendientes”, afirmó Bloise.

El diputado calificó como preocupante que la universidad mantenga cuotas sin pagar a la CSS desde 2021.

Para mí lo más grave es que no se han pagado las cuotas a la Caja de Seguro Social o esa deuda de más de 12 millones de dólares, lo que pone en peligro la propia seguridad social y la salud y vida del personal de esta universidad”, expresó.

Según explicó, docentes, administrativos y estudiantes han elevado su preocupación ante el impacto que los recortes presupuestarios están teniendo en las operaciones de la universidad. “Hay que proteger al estudiantado de la Unachi, hay que proteger al cuerpo docente administrativo de la universidad, hay que proteger la universidad”, manifestó.

Ayer domingo, la rectora de la Unachi reconoció la crisis financiera y llamó a la unidad: "Este es un momento que requiere responsabilidad colectiva".

Bloise también señaló que la Comisión de Educación ha recibido comunicaciones de estudiantes y personal universitario solicitando respuestas frente a la situación financiera y administrativa de la institución.

El diputado sostuvo que existen preocupaciones relacionadas con presuntos malos manejos administrativos, investigaciones por diplomas falsos y denuncias remitidas tanto al Ministerio Público como a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Hay docentes que han pasado a ganar de 1,800 a 5,000 dólares y ya hay una denuncia del Ministerio Público andando por estos diplomas falsos que han sido acreditados en el expediente de docentes en la Universidad Autónoma de Chiriquí”, indicó.

También cuestionó la falta de prioridad en el pago de las obligaciones con la CSS. "No podemos dejar de un lado que la prioridad en la parte administrativa debe ser el pago de las cuotas de garantía social para el personal de la universidad”, dijo.

Bloise aseguró que la Comisión de Educación insistirá en citar nuevamente a la rectora de la universidad cuando reinicie el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. “Sí, me preocupan muchísimo las denuncias en temas de corrupción, las denuncias con el tema de los nombramientos, con los diplomas falsos y lo que el Ministerio Público ya ha adelantado”, comentó.

El diputado también reveló que grupos estudiantiles ya están solicitando la renuncia de la rectora en medio de la crisis institucional.

El día de ayer hicieron un comunicado pidiendo la renuncia de la rectora, la propia asociación de estudiantes y varios grupos. Entonces ya te alerta de que la situación ha escalado”, afirmó.

Sobre el futuro inmediato de la universidad, Bloise advirtió que el panorama es delicado.

“Se anuncia el cierre probablemente en las próximas semanas porque ya no hay presupuesto para aguantar”, concluyó.