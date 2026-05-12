Desarticulan red dedicada a contaminar contenedores con drogas en puertos panameños

Las investigaciones se originaron tras el decomiso de más de cuatro toneladas de droga ocultas en contenedores que llegaban a puertos de Panamá y Colón y que tenían como destino distintos países de Europa.

La Procuraduría General de la Nación desarticuló una red presuntamente dedicada a contaminar contenedores con droga en puertos panameños, tras la aprehensión de 11 personas, entre ellas trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas, vinculadas al decomiso de más de cuatro toneladas de sustancias ilícitas con destino a Europa.

Las diligencias desarrolladas en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste.

Además, se realizaron operativos dentro de un puerto del Pacífico, como parte de la investigación relacionada con el tráfico internacional de drogas.

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El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, las investigaciones se originaron tras el decomiso de más de cuatro toneladas de droga ocultas en contenedores que llegaban a puertos de Panamá y Colón y que tenían como destino distintos países de Europa.

Según Fernández, la estructura operaba contaminando contenedores en puertos del Pacífico y el Atlántico para el tráfico internacional de drogas.

“Había funcionarios de los puertos que fueron capturados también”, confirmó el director policial.

Explicó que la investigación inició en 2023 y requirió “muchísima investigación”, así como labores coordinadas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta estructura criminal presuntamente utilizaba la contaminación de contenedores para introducir sustancias ilícitas en cargas destinadas a exportación.

Este lunes se decomisaron 1,738 paquetes de droga dentro de un contenedor que tenía como destino Bélgica. El contenedor fue detectado cuando el buque hacía su tránsito por el canal de Panamá en una operación en conjunto con autoridades de Ecuador, quienes alertaron sobre la contaminación del mismo.