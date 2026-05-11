Entre tres y cuatro empresas interesadas en el nuevo operador móvil en Panamá

La institución habilitó además un portal informativo en su sitio web con datos del mercado local para que potenciales inversionistas puedan analizar las oportunidades de negocio en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) continúa el proceso para la incorporación de un tercer operador de telefonía móvil en Panamá, iniciativa que busca fortalecer la competencia en el mercado y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

La entidad informó que el proceso tomará varios meses y se prevé que el nuevo operador pueda iniciar operaciones en el año 2027.

Como parte de este avance, en los próximos días la ASEP publicará una resolución para dar inicio al proceso de precalificación de las empresas interesadas en participar en la futura licitación pública.

El director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, explicó que únicamente las compañías que superen esta etapa podrán continuar dentro del proceso.

“Solamente las empresas que entran a este proceso y son precalificadas son las que van a poder avanzar al proceso de licitación pública”, señaló Saucedo.

Puedes leer: Licitación del tercer operador móvil en Panamá podría definirse en diciembre, proyecta ASEP

Empresas deberán cumplir requisitos técnicos y financieros

La ASEP detalló que las compañías interesadas deberán demostrar experiencia en la operación de servicios móviles, así como capacidad técnica, económica y financiera para desarrollar operaciones en el mercado panameño.

“Tener la experiencia en operar servicios móviles en el mundo, tener la capacidad técnica, económica y financiera para sostener una operación en un país como Panamá”, recalcó Saucedo.

La institución habilitó además un portal informativo en su sitio web con datos del mercado local para que potenciales inversionistas puedan analizar las oportunidades de negocio en Panamá.

Actualmente, el país cuenta con aproximadamente cinco millones de usuarios móviles, de los cuales el 79 % corresponde a clientes prepago.

Licitación podría realizarse a finales de 2026

Tras la etapa de precalificación, el proceso continuará con la homologación, presentación de propuestas y posterior adjudicación de la concesión.

La ASEP prevé que la licitación pública pueda desarrollarse hacia finales de este año.

Según explicó Saucedo, el objetivo es dinamizar el sector de telecomunicaciones y ampliar las opciones disponibles para los consumidores panameños.

“Queremos fortalecer el dinamismo de las telecomunicaciones, que incluyen mejores ofertas, otras ofertas y que el pueblo tenga la oportunidad de tener una empresa que pueda brindarle otro tipo de servicios o servicios similares a precios razonables”, manifestó.

Usuarios mantienen expectativas

La posible llegada de un tercer operador ha generado expectativa entre los usuarios, quienes esperan mejoras en la cobertura, calidad de señal y precios de los servicios móviles.

Algunos consumidores señalaron inconvenientes con la recepción de señal en distintas áreas del país, mientras otros consideran que una mayor competencia podría traducirse en tarifas más accesibles para recargas y paquetes móviles.

De acuerdo con información preliminar, entre tres y cuatro empresas han mostrado interés en participar en el proceso de licitación.

Con información de Kayra Saldaña