Licitación del tercer operador móvil en Panamá podría definirse en diciembre, proyecta ASEP

El anuncio fue realizado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que confirmó que el proceso ya se encuentra en marcha y contempla una fase de precalificación para las empresas interesadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá avanza en el proceso para incorporar un tercer operador de telefonía móvil, una medida que busca fortalecer la competencia y mejorar la calidad del servicio para los usuarios. La licitación pública podría definirse en diciembre de 2026, según estimaciones de las autoridades de la ASEP.

El anuncio fue realizado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que confirmó que el proceso ya se encuentra en marcha y contempla una fase de precalificación para las empresas interesadas.

El director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, explicó que la necesidad de un nuevo operador responde a la actual estructura del mercado, que pasó de contar con cuatro compañías a solo dos en operación.

"El hecho solamente de estar con más operadores genera una mayor oferta y esta, por supuesto, genera una competencia. La competencia se mira de diferentes puntos de vista, no solamente en un precio global, sino también en ofertas en planes que satisfacen a los clientes, a nichos en mercados”, señaló.

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Actualmente, el país registra más de cinco millones de líneas móviles activas, con una penetración superior al 100% de la población. De ese total, cerca del 79% corresponde a usuarios de prepago, mientras que el 21% pertenece al segmento pospago, una tendencia que, según las autoridades, responde al dinamismo económico y a la preferencia de los usuarios por evitar contratos fijos.

Saucedo indicó que la llegada de un nuevo operador no solo impactaría las tarifas, sino también la cobertura y la calidad del servicio, especialmente en zonas donde actualmente existe menor acceso a redes móviles. “Estamos viendo un tercer operador que gestiona su propia red; también brinda esta oportunidad de llegar a zonas donde hoy día la densidad del servicio es baja”, dijo.

El proceso de licitación incluye una etapa inicial de precalificación, en la que las empresas deberán demostrar capacidad técnica, experiencia y solidez financiera para operar una red móvil a nivel nacional. Posteriormente, las compañías que cumplan con estos requisitos participarán en la licitación pública.

En paralelo, la ASEP ha habilitado un micrositio web con información detallada del mercado panameño, con el objetivo de atraer inversionistas y dar a conocer el entorno regulatorio y las oportunidades del sector.

Aunque las quejas formales sobre el servicio de telecomunicaciones se mantienen por debajo del 1%, las autoridades reconocen un nivel de insatisfacción entre los usuarios, impulsado por la creciente dependencia de la conectividad móvil.