'Conecta 26' reúne a más de 2 mil estudiantes del país para fortalecer habilidades y liderazgo

Durante este día, Molinar firmó dos cartas de intención con el representante legal de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) y el representante de la Cámara de Comercio e Industria Alemana Panameña, como parte del programa de acompañamiento denominado Padrinazgo Educativo–Empresarial.

Ciudad de Panamá/Este martes 2 de junio, más de 2 mil estudiantes de distintas regiones educativas del país, integrantes de los programas estudiantiles Cuerpo de Solidaridad Informática (CSI), Gente Cool y Líderes del Aula para el Mundo: Dejando Huellas asistió al encuentro nacional Conecta’26, una jornada organizada por el Ministerio de Educación (Meduca) para promover la innovación, la convivencia y espacios para el crecimiento personal y colectivo.

Al encuentro asistió la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien exhortó a los jóvenes a aprovechar cada herramienta y oportunidad de formación para prepararse y asumir el liderazgo que Panamá necesita. Destacó que la juventud actual está lista para impulsar los cambios y transformar el país, asegurando que este encuentro demuestra que Panamá cuenta con una generación comprometida y capaz de construir un mejor futuro.

"Queremos a través de estos talleres, potenciar sus capacidades de liderazgo, y que todo lo que nosotros les enseñamos, para ellos y su formación, llegue más rápido al resto de sus compañeros. Hay cosas que, por mucho que los docentes se esfuercen en transmitir, es más fácil si se las cuenta un igual. Darle ese empoderamiento para que ellos tengan la confianza de construir un liderazgo positivo dentro de sus escuelas", subrayó la titular de Educación.

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Durante este día, Molinar firmó dos cartas de intención con el representante legal de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) y el representante de la Cámara de Comercio e Industria Alemana Panameña, como parte del programa de acompañamiento denominado Padrinazgo Educativo–Empresarial.

Dichas cartas de intención permitirán a los estudiantes de carreras técnicas poner en práctica los aprendizajes adquiridos en entornos laborales reales.

En la sesión, los estudiantes recibieron talleres guiados por especialistas, orientados a fortalecer sus conocimientos, habilidades y capacidades de liderazgo. Para que de esta manera, cada estudiante continúe consolidándose como un agente de cambio y multiplicador de experiencias positivas en sus comunidades.

El coordinador nacional del programa Cuerpo de Solidaridad Informática (CSI), Alejandro Barranco, explicó que los estudiantes se capacitarán en el uso educativo y responsable de la inteligencia artificial dictado por un facilitador de Google. Asimismo, habrá un taller en el que analizarán el impacto positivo y negativo de las redes sociales.

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Por su parte, Lilibeth Madrid, coordinadora nacional de Desarrollo y Liderazgo Estudiantil, detalló que, en el caso de los líderes, avanzan al segundo taller del programa, denominado ‘Sin pase no hay gol’, en el que desarrollarán el trabajo en equipo, comunicación, entre otras competencias, a través de actividades de reflexión y dinámicas que, posteriormente, replicarán en sus regiones y centros educativos.

Entre tanto, los jóvenes del programa "Gente Cool" fortalecerán su plan de acción mediante el impulso de la cultura, el liderazgo y la sostenibilidad en los centros educativos, detalló el director de Educación Ambiental, Javier Hurtado.

Los estudiantes participantes destacaron la importancia de un evento como este, ya que les permite adquirir nuevos conocimientos.

Sachenka Smith, del IPT de Bisira, resaltó que donde vive ni siquiera hay luz y tienen muchas necesidades, por lo que es necesario adquirir conocimientos que les ayuden a superar las adversidades de su entorno.

Por su parte, Juan David Montenegro, del IPT Arnulfo Arias Madrid, detalló que dentro de su área de conocimiento, la informática, se le capacitó en cómo actuar en diversas situaciones, y luego, su equipo de CSI, deberá replicar estos conocimientos a sus compañeros.

En el evento también se presentó el jingle ‘Estudiar es la marca’, interpretado por el artista Don Pablo Mures, cuyo testimonio de superación personal conmovió a los asistentes.

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