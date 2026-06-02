Comunidades en Chiriquí y Herrera protestan por falta de agua: algunas reciben solo dos horas de suministro

Comunidades de dos provincias distintas coinciden en el mismo reclamo: meses sin suministro regular de agua potable, pozos con caudal reducido a la mitad y promesas institucionales sin cumplir.

Residentes de dos comunidades en provincias distintas salieron este martes a protestar por la falta de agua potable. En Mata de Limón, corregimiento de Las Lomas, los habitantes del sector Los Senderos, provincia de Chiriquí, denuncian que desde enero el suministro se ha deteriorado progresivamente hasta quedar reducido a apenas dos horas diarias.

Mientras que en Los Pozos, provincia de Herrera, los moradores cerraron por varios minutos la entrada principal del poblado exigiendo una solución a un problema que arrastra más de 15 años.

Mata de Limón: pozos con el 50% de su caudal

Según relataron los residentes de Los Senderos, las inconsistencias en el suministro comenzaron en diciembre de 2025, pero se agudizaron a partir de enero y se volvieron críticas en el último mes. Las viviendas ubicadas en zonas altas son las más afectadas, mientras que las de menor altura reciben un suministro mínimo.

La promotora responsable de la distribución reconoció que los pozos que abastecen la urbanización operan actualmente al 50% de su caudal habitual. Como primera medida, anunció la redistribución de la red existente para equilibrar el suministro entre las tres fases de la urbanización sin afectar a ningún sector. A mediano plazo, indicó que se trabaja en la profundización y extensión de los pozos para recuperar los niveles de extracción.

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Los Pozos, Herrera: planta potabilizadora al 99% pero sin operar

En la comunidad de Los Pozos, en la provincia de Herrera, los moradores llevan décadas reclamando agua. La situación actual se agrava porque existe una planta potabilizadora con un avance de obra superior al 99% que aún no ha entrado en operación, y turbinas y pozos subterráneos que permanecen sin mantenimiento.

"Nosotros tenemos pozos, tenemos turbinas, pero no veo a nadie que repare esas turbinas. Hay agua suficiente, pero es sueño eterno", expresó uno de los manifestantes.

El Idaan respondió que aumentará la frecuencia de distribución mediante carros cisterna: de un esquema de un día sí y un día no con dos vehículos de 3,000 galones, pasará a incluir un camión de 6,000 galones con hasta cuatro viajes diarios. Sin embargo, los residentes advirtieron que la topografía del terreno impide que los sectores más elevados reciban el servicio.

"¿Cómo es posible que vamos a vivir sin agua? La gente del gobierno tiene que presentarse a dar la cara, porque nosotros la dimos por ellos", reclamaron los manifestantes.

Información de Demetrio Ábrego y Eduardo Javier Vega