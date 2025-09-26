CSS realizará 40 cirugías de próstata durante el fin de semana en el Hospital de Chitré

Durante la jornada se realizarán procedimientos de resección transuretral de la próstata, una técnica mínimamente invasiva utilizada para tratar la hiperplasia benigna (agrandamiento) de la próstata.

Chitré, Herrera/Cerca de 40 pacientes de la región de Azuero serán sometidos a cirugías de próstata este fin de semana, como parte de una jornada extraordinaria organizada por la Caja de Seguro Social (CSS) en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré, en la provincia de Herrera.

Durante la jornada se realizarán procedimientos de resección transuretral de la próstata, una técnica mínimamente invasiva utilizada para tratar la hiperplasia benigna (agrandamiento) de la próstata. La institución indicó que estos pacientes llevan más de seis meses en lista de espera, muchos de ellos con diagnósticos de obstrucción urinaria avanzada, uso prolongado de sondas para orinar o con resultados poco efectivos tras tratamientos previos.

Según informó la entidad, un equipo de médicos cirujanos provenientes de la ciudad capital se trasladará al hospital para apoyar entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre.

La CSS destacó que esta cirugía ofrece mejoras significativas en la calidad de vida y alivio inmediato de las molestias, permitiendo recuperar el flujo urinario normal, reduciendo la urgencia de ir al baño y facilitando un vaciado completo de la vejiga.

Además, se pudo conocer que el procedimiento no requiere incisiones, lo que disminuye el riesgo de infecciones graves, sangrado excesivo o complicaciones posteriores, y permite una recuperación más rápida.

En la jornada participa un equipo multidisciplinario integrado por urólogos, anestesiólogos, enfermeras instrumentistas, camilleros, personal de apoyo en sala de operaciones y personal de limpieza.