¿Descentralización en riesgo?: Méndez exige más recursos al MEF del Impuesto de Bienes Inmuebles para municipios

Entre 2021 y 2025 la entidad recibió $535,040,647 de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBM) .

Ciudad de Panamá, Panamá/La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, lanzó una advertencia contundente durante la sustentación del presupuesto 2026: el modelo de descentralización está en riesgo si no se asignan los recursos que por ley le corresponden.

De acuerdo con Méndez, entre 2021 y 2025 la entidad recibió $535,040,647 millones de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBM). Sin embargo, en ese mismo periodo el Estado recaudó $910,751,636.59 millones, lo que significa que la AND no ha recibido ni siquiera la mitad de los fondos.

Para este año lo que está asignado es un 42% y si esto sigue así, no sé… dentro de unos años no va a tener dinero”, dijo Méndez, dejando claro que el futuro del modelo depende de que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue lo que corresponde.

La directora recordó que el sistema descansa en tres programas:

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBM)

Subsidios para el funcionamiento básico de municipios

Programa de Inversión en Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS)

Para 2026, dijo que el MEF prevé recaudar $196,495,920 millones en concepto de IBM, pero a la AND solo se le pretende asignar $83,177,211 millones.

Puede leer: Benicio Robinson y Roxana Méndez se enfrentan en la Asamblea por manejo de fondos de descentralización

En cuanto al programa de subsidios, que se entrega a unos 64 de los 81 municipios del país, Méndez señaló que el mínimo que requiere un municipio para operar es de $250 mil, situación que no se ve en la realidad, ya que, hay municipios que apenas reciben $120 mil o $170 mil, cifras que calificó de inviables.

No debe haber municipios que reciban subsidios por debajo de $250 mil porque no pueden tener una estructura ni mantener toda la competencia que actualmente tienen”, planteó.

En ese sentido, para ese rubro, la entidad solicitó $20,289,601 para este renglón en 2026, pero el MEF solo recomendó $13,220,094.

En el caso del PIOPS, Méndez advirtió que muchas juntas comunales no cuentan con personal técnico, contadores o abogados, para ejecutar proyectos, por lo que pidió un subsidio mínimo de $51,660 para cada una de las 701 instancias. Para este renglón la AND solicitó $125,280,000, aunque la recomendación fue de apenas $86,130,000 millones.

La batalla por el presupuesto y el descrédito del sistema

En total, la AND solicitó $341,569,601 millones para el 2026, cifra que, según Méndez, es necesaria para garantizar que la descentralización funcione como un verdadero instrumento de desarrollo local y no como un recurso de uso discrecional.

También: Descentralización: Más de 200 expedientes por supuestas anomalías en Juntas Comunales siguen bajo revisión

Pero la descentralización que nació en 2009 con el apoyo generalizado del país. “Conforme pasaron los gobiernos, se convirtió en otra decepción para los ciudadanos, tras conocer que el modelo se desvirtuó y se convirtió en un beneficio político-electoral de unos pocos”, indicó en su momento Candy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana.

Méndez confirmó, una vez asumió el cargo, que en la administración pasada existía una cuenta para la "descentralización paralela", con transferencias realizadas sin justificación, lo que resultó en la asignación de más de $150 millones a diversas juntas comunales durante los años 2022 y 2023.

Precisamente, este proceso mantiene a más de 21 representantes de corregimientos y extesoreros bajo investigación del Ministerio Público.

No obstante, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, quien es municipalista, se ha mostrado a favor de que los gobiernos locales reciban el apoyo que requieren del Estado. De acuerdo con fuentes legislativas, este tema también estaría entre las recomendaciones que el Legislativo hará al Ministerio de Economía y Finanzas para un ajuste presupuestario.