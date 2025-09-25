Benicio Robinson y Roxana Méndez se enfrentan en la Asamblea por manejo de fondos de descentralización

El debate dejó en evidencia la fragilidad de consensos en torno al modelo de descentralización: un mecanismo que para unos representa cercanía y respuestas rápidas, y para otros un riesgo de clientelismo y mal manejo de fondos.

Panamá/El debate sobre la descentralización volvió a encenderse en la Asamblea Nacional. El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, cuestionó la gestión de la directora de Descentralización, Roxana Méndez, durante la sustentación del presupuesto de esa entidad en la Comisión de Presupuesto.

En medio de las quejas del diputado Robinson, Méndez defendió el sistema apelando a la transparencia y al fortalecimiento de las comunidades.

Robinson, en un tono crítico sobre el proceso como actualmente se está llevando la gestión de descentralización, una de las consultas del perredista fue: "¿Por qué usted ha cogido tanta venganza en contra de los representantes y alcaldes, que usted fue?".

La exalcaldesa capitalina lo miró diciendo: “Qué pena que tenga esa impresión y parta de una premisa tan equivocada. Porque creo en este sistema, creo en la capacidad y veo el esfuerzo que realizan los representantes y alcaldes de este país en su gran mayoría”.

Méndez subrayó que su gestión se basa en la transparencia. Precisamente, Méndez ha señalado que ha remitido varios expedientes al Ministerio Público sobre el uso y manejos de los fondos de la descentralización en la pasada administración de gobierno, donde el PRD mantuvo el control de los gobiernos locales (alcaldías y representantes de corregimientos).

“Afortunadamente, quienes no han podido sustentar con ningún documento cómo usaron cientos de miles de dólares, no fueron reelectos. Estamos en una política de transparencia. Quiero que esto prospere, lo necesita este país”, sostuvo la jefa de la Descentralización.

La directora defendió que los fondos se utilicen de manera eficiente e indicó que “no puedo permitir que la comunidad pierda la confianza en este modelo descentralizador porque algunos se aprovecharon de mala manera. (…) Ayer entregamos a una alcaldesa que utilizó una gran cantidad de dinero muy bien utilizada y la felicitamos. Eso es lo que queremos”.

Pero Robinson no cedió en sus críticas. Señaló que las auditorías realizadas eran meramente documentales: “Esa auditoría de papel que usted hizo, ¿la envió a la Contraloría o al Ministerio Público?”, preguntó.

Méndez le respondió que “toda revisión documental fue enviada al Ministerio Público y, en varios casos, había mediado la Contraloría”.

Robinson sugirió un trasfondo político detrás de las denuncias. “Hay un trasfondo, no sé si político, pero se está debilitando a los representantes”, dijo, pero Méndez indicó que es una fiel creyente de los gobiernos locales, “pero hay algunas autoridades con más dinero y comunidades más olvidadas” Y eso se puede cambiar con más rendición de cuentas”.

Pero no solo Robinson cuestionó a Méndez; otros diputados perredistas se sumaron. Se trata de Jairo Salazar, Crispiano Adames y Raphael Buchanan.

El debate dejó en evidencia la fragilidad de consensos en torno al modelo de descentralización: un mecanismo que para unos representa cercanía y respuestas rápidas, y para otros un riesgo de clientelismo y mal manejo de fondos.